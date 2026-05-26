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Gebrauchtwagen

Auswahl vom Kleinwagen bis zum Premium-SUV: Elektro-Gebrauchtwagen bis 25.000 Euro

Gebrauchte E-Autos bis 25.000 Euro
Auswahl vom Kleinwagen bis zum Premium-SUV

Wo soll man im Dickicht der Elektro-Gebrauchten bloß zugreifen? Unsere Aufstellung zeigt alle gängigen Typen im Preisrahmen von 15.000 bis 25.000 Euro.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.05.2026
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Hyundai Ioniq Elektro, Kia e-Niro, Tesla Model 3, VW ID.3
Foto: Achim Hartmann

Die Verbreitung von Elektroautos schreitet mit Riesenschritten voran, weshalb auch der Gebrauchtwagenmarkt von Tag zu Tag wächst. Und weil die Zeiten, in denen sich hier nur Übriggebliebenes mit mickriger Reichweite und lahmen Ladezeiten findet, längst vorbei sind, stellen wir Ihnen aktuell immer wieder die aktuelle Auswahl an elektrischen Gebrauchtwagen in bestimmten Preisbereichen vor. Beim letzten Mal ging es um die günstigsten Modelle bis 15.000 Euro, nun greifen wir etwas weiter oben ins Regal und betrachten den Bereich zwischen 15.000 und 25.000 Euro. Weil diverse große Konzerne wie Stellantis oder Volkswagen schon seit einer Weile E-Modelle mit Baukastentechnik im Programm haben, ist die Auswahl hier gigantisch und verteilt sich auf ...

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