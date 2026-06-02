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Sportwagen
Gebrauchtwagen

Darauf muss man beim BMW Z4 (G29) als Gebrauchtwagen achten.

Gebrauchtwagencheck BMW Z4
Traumroadster oder Problemfall?

Gebrauchte Zweitwagen bieten die Möglichkeit, das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden. Bekommt ein BMW Z4 das hin, oder sorgt er für Bauchschmerzen?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.06.2026
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Gebrauchtwagencheck BMW Z4 G29
Foto: Uli Sonntag

Kinder, wie die Zeit vergeht! Oder kommt es nur dem schon etwas bejahrten Autor so vor, als wäre es gestern gewesen, dass James Bond im blauen BMW Z3 das Goldeneye suchte? Damals ein Lehrstück für Product-Placement, die halbe Welt wartete im ganzen Sommer 1995 auf den neuen kleinen Roadster, obwohl der im Kino nur knapp 30 Sekunden zu sehen war. Und jetzt, 31 Jahre später, hat BMW das Roadster-Kapitel sang- und klanglos wieder geschlossen. Dazwischen liegen vier Generationen Z. Den Z3, der so hieß, weil er auf dem Dreier-Compact aufbaute, beerbte 2002 der etwas fischig designte größere Z4, dem noch zwei weitere Auflagen folgten. Roadster haben bei BMW Tradition, bereits vor dem Zweiten Weltkrieg gab es ganze Familien offener Zweisitzer. Später ...

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