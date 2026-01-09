Zeekr 7GT: Sportlicher E-Kombi für Europa

Auf dem chinesischen Heimatmarkt hatte die Geely-Tochter Zeekr bereits im Frühjahr 2025 den Elektrokombi Zeekr 007GT präsentiert. Der kommt jetzt als Zeekr GT7 auch nach Europa. Seine Premiere für den hiesigen Markt feiert der von der Zeekr 007 Limousine abgeleitete Sportkombi auf der Brüssel Motor Show.

Mit einer Länge von 4,82 Metern, einer Breite von 2,07 Metern und einer Höhe von 1,46 Metern ordnet sich der Zeekr 7GT in der Mittelklasse ein. Der Laderaum unter dem schicken Kombiheck soll 456 Liter Gepäck schlucken. Der Frunk unter der vorderen Haube schluckt weitere 65 Liter (AWD: 32 Liter). Darüber hinaus finden im 7GT fünf Passagiere bei einem Radstand von 2.900 Millimetern ordentlich Platz.

Mit RWD- und AWD-Antrieb Eingebettet in eine 800-Volt-Plattform bietet der 7GT zwei Batterievarianten mit 75 und 100 kWh Kapazität. Bei einer maximalen Ladeleistung von 480 kW soll eine Nachladung von zehn auf 80 Prozent in 13 bis 16 Minuten möglich sein. Alternativ zapft der 7GT über seinen 22-kW-Bordlader. Hier liegt die Ladezeit dann zwischen 4,5 und 5,5 Stunden. Über eine V2L-Funktion können externe Verbraucher mit bis zu 3,3 kW mit Energie versorgt werden.

Der 7GT kommt wahlweise mit RWD oder AWD. Im RWD-Modell sitzt ein 310 kW (422 PS) und 440 Nm starker E-Motor an der Hinterachse. Mit der kleinen LFP-Batterie liegt die Reichweite bei bis zu 519 Kilometern, mit dem größeren NMC-Akku bei bis zu 655 Kilometern. Im AWD-Modell, mit exklusiver Luftfederung, werden zwei E-Maschinen zu einem 475 kW (646 PS) und 710 Nm starken Antrieb kombiniert. Hier kommt immer die große Batterie zum Einsatz. Die maximale Reichweite beträgt 558 Kilometer.

Von null auf 100 km/h spurtet der 2,4 Tonnen schwere AWD-Kombi in 3,3 Sekunden, die 2,3 Tonnen schwere RWD-Version in 5,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist immer auf 210 km/h limitiert. Als Anhängelast werden bis zu 1.600 Kilogramm angegeben.

Innenraum Das Cockpit bestücken die Chinesen mit einem 13 Zoll großen, digitalen Kombiinstrument. Dazu gibt es einen 16 Zoll großen Touchscreen auf der Mittelkonsole sowie ein 35,5 Zoll großes Head-up-Display, das bei seinen Anzeigen mit Augmented Reality arbeitet. Zur Anpassung an den persönlichen Fahrstil und äußere Gegebenheiten stehen fünf Betriebsmodi zur Wahl.

Zu den weiteren Features gehören unter anderem eine Gesichtserkennung, Sprachsteuerung und OTA-Update-Fähigkeit sowie ein Panoramaglasdach. Das Sicherheitspaket umfasst sieben Airbags sowie zahlreiche Assistenzsysteme.

Marktstart und Preise In Europa kann der neue Zeekr 7GT ab sofort bestellt werden. Zeekr nennt auch bereits erste Preise, wobei die je nach Markt noch leicht variieren können. Das Basismodell kommt mit der kleinen Batterie und Hinterradantrieb zu Preisen ab 45.990 Euro. Die RWD Long Range-Variante startet ab 50.990 Euro, das Top-Modell mit Allradantrieb ist in einer üppig ausgestatteten Launch Version ab 57.490 Euro zu haben. Immer mit an Bord ist eine Garantie über fünf Jahre oder 100.000 Kilometer sowie eine Batterie-Garantie über acht Jahre oder 200.000 Kilometer.