Zeekr X Modellpflege 2026: Mehr Leistung, schneller Laden, aber ....

Die Modellpflege am Elektro-SUV der Geely-Premium-Marke umfasst schnelleres Laden, eine gesteigerte Performance und verfeinerte Details im Innenraum.

Reichweite sinkt, Ladeleistung steigt Das wohl wichtigste Update betrifft die Batterie der Long Range-Version. Hier kommt, wie schon beim Plattform-Bruder Smart #1, eine neue LFP-Batterie zum Einsatz, die als langlebiger und sicherer gilt. Statt bislang 69 kWh bietet die neue Batterie aber nur noch eine Kapazität von 61 kWh. Die WLTP-Reichweite schrumpft damit von 446 auf 405 Kilometer. Zum Ausgleich wurde die Ladeleistung und damit die Ladegeschwindigkeit erhöht. Der neue Energiespeicher verträgt bis zu 230 kW Ladeleistung. Die ermöglicht damit eine Ladung von 10 auf 80 Prozent in lediglich 18 Minuten. Die geringere Reichweite lässt sich so durch schnelleres Laden wieder ausgleichen. Bei beiden anderen Versionen bleiben Batteriekapazität, Ladeleistung und Reichweite unverändert.

Wieder auf der Bahn geht es dann künftig auch etwas dynamischer voran, zumindest in den Versionen Long Range RWD und Privilege AWD, denn beide legen in der Antriebsleistung um 50 auf nun 250 respektive 365 kW zu. Das Core-Basismodell bleibt unverändert bei 200 kW.

Über alle Ausstattungslinien hinweg bekommt der Zeekr X ein Innenraum-Update, das eine neu gestaltete Mittelkonsole bis zur Armaturentafel, ein großes Staufach sowie zwei induktive Ladeschalen mitbringt. Eine Durchladeöffnung in der Rücksitzlehne erlaubt jetzt den Transport längerer Gegenstände. Zudem haben die Chinesen den Kofferraum neu gestaltet, sodass das Ladevolumen um 47 auf nun 440 Liter anwächst.

Preise weitestgehend stabil Nahezu unverändert geht der Zeekr X bei der Preisgestaltung ins neue Modelljahr. Die Core RWD-Basisversion ist weiter zu Preisen ab 37.990 Euro zu haben. Die Variante Long Range RWD startet unverändert ab 42.990 Euro. Lediglich beim Top-Modell Privilege AWD kommt es zu einem Aufschlag um 500 Euro. Hier liegt der Grundpreis jetzt bei 47.990 Euro.