Oberklasse
Fahrberichte

Bentley Continental GT Basismodell: Der Verzicht auf 102 PS spart 60.000 Euro

Bentley Continental GT Azure (erster Fahrtest)
Warum weniger manchmal genügt

Der neue Basis-Conti heißt schlicht GT und differenziert sich powertechnisch nur durch ein Software-Downgrade vom GT Speed. Mit 680 PS und 930 Nm Drehmoment wird im Bentley aber nicht geweint.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.02.2026
Bentley Continental GT
Foto: Bentley-Boys

Bentley richtet sich gerade neu aus. Auf der einen Seite streckt man sich mit dem schon lange angekündigten, aber längst überfälligen E-SUV Richtung Elektromobilität, auf der anderen besinnt man sich mit dem Supersports wieder auf klassische Verbrennertugenden. Dazwischen hängt unter anderem der Continental GT mit Plug-in-V8, von dem es nicht nur eine scharfe GTC- und Speed- oder feine Azure-Variante gibt, sondern auch den normalen GT ohne klangvollen Zweitnamen.

Eine Software zum Pferdestehlen

Moment mal: Ist der Basis-GT vielleicht die schwäbische Wahl in einem Segment, in dem der Preis eigentlich keine Rolle spielt? Luxusprobleme, wissen wir – gerade hier in Dubai. Doch schließlich liegen zwischen GT und Speed rund 60.000 Euro. Ein paar Ausstattungsdetails ...