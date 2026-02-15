Bentley Continental GT Basismodell: Der Verzicht auf 102 PS spart 60.000 Euro

Bentley richtet sich gerade neu aus. Auf der einen Seite streckt man sich mit dem schon lange angekündigten, aber längst überfälligen E-SUV Richtung Elektromobilität, auf der anderen besinnt man sich mit dem Supersports wieder auf klassische Verbrennertugenden. Dazwischen hängt unter anderem der Continental GT mit Plug-in-V8, von dem es nicht nur eine scharfe GTC- und Speed- oder feine Azure-Variante gibt, sondern auch den normalen GT ohne klangvollen Zweitnamen.