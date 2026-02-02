AMS Kongress
Sportwagen
Fahrberichte

Ferrari 849 Testarossa (erster Fahrtest): 1.050 PS und wirklich mehr Drama?

Ferrari 849 Testarossa (erster Fahrtest)
1.050 PS und wirklich mehr Drama?

Ferrari morpht den SF90 zum 849 Testarossa, lupft die Leistung um 50 auf 1.050 PS und verspricht mehr Fahr-Drama. Das muss dringend überprüft werden!

Veröffentlicht am 02.02.2026
Ferrari 849 Testarossa
Ferrari 849 Testarossa
Ferrari 849 Testarossa
13Bilder
Ferrari 849 Testarossa, Cockpit

Keine Chance. Nicht ansatzweise. Wenn du aus knapp 280 km/h die erste Kurve des Circuito Monteblanco nahe Sevilla anbremst, an der linken Carbon-Sichel aus dem achten in den zweiten Gang herunterzappst und versuchst, noch ein wenig auf der Bremse einzulenken, ist der Schaumstoff aus den Schulterpolstern längst zu Feinstaub zerbröselt und der Vokuhila auf ein modernes Format zurechtgestutzt. Mit Sonny Crockett, Miami Vice und überhaupt den Achtzigern will sich der Ferrari 849 Testarossa nicht gemein machen, auch wenn dir als Kind der Achtziger die seitlichen Kiemen des V12-Mittelmotor-Biests wohl nie aus dem Kopf gehen. Zumal die Tuning-Branche damals an jedes Auto pappte, dass nicht bei drei an der Tanke war, egal, ob Opel Kadett E oder Mercedes ...

