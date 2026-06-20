Geniales Elektro-Cabrio? Der Renault 4 E-Tech Plein Sud im ersten Fahrtest!

Achtung, Verletzungsgefahr! Warum sollte man eigentlich ein Cabrio fahren, wenn einem entweder Vögel auf den Kopf machen oder einem – je nach Parkplatz – Tennisbälle um die Ohren fliegen können? Kein Witz, genau das erleben wir gleich zu Beginn unserer Ausfahrt im spanischen Sitges. Doch während wir durch enge Gassen, vorbei an pittoresken Häuschen und über Sträßchen mit endlos langen Namen von spanischen Revolutionären rollen, sammelt der offene R4 sofort haufenweise Sympathiepunkte.

Der neue R4 ist ohnehin schon ein Hingucker, aber als "Plein Sud" (Richtung Süden) entfaltet der Retro-Franzose eine Extra Portion Charme. Der Zeigefinger wandert zum Dachhimmel und stupst den kleinen, metallen wirkenden Schieber in Richtung Heck. Sofort schiebt sich das schwarze Stoffverdeck in zwei Lagen erst bis zur Hälfte und auf einen zweiten Stupser in drei Lagen komplett auf. Nur zehn Sekunden dauert das, und es funktioniert auch während der Fahrt bei bis zu 90 km/h. Ein Sprachbefehl an den KI-Avatar "Reno" hätte übrigens auch gereicht.

Renault ​Der Renault 4 E-Tech Plein Sud öffnet sein elektrisches Stoffdach in wenigen Sekunden und verwandelt die Fahrt durch Sitges in ein überraschend leises Open-Air-Erlebnis.



Die Kunst des Weglassens – ohne Wummern Was sich dann über unseren Köpfen auftut, ist mit 80 mal 92 Zentimetern die größte Dachöffnung im B-Segment. Ähnliche Rolldach-Konzepte kannten wir bereits vom Peugeot 108 oder dem Fiat 500C. Doch während der Peugeot mit seinem Magna-Verdeck schon bei städtischem Tempo nerviges Windwummern im Innenraum produzierte (hier hilft oft nur das ungelenke Öffnen der hinteren Ausstellfenster) und auch der elektrische Fiat 500C bei geöffnetem Heckabteil aerodynamisch zu kämpfen hat, zeigt der R4, wie man das Thema "Semi-Cabrio" akustisch in den Griff bekommt.

Mit dem aufgeschnittenen Dach bleiben der Wind und auch die Geräuschentwicklung weitestgehend draußen. Der automatische Windabweiser leistet ganze Arbeit. Selbst das typische Röhren oder Flattern des Stoffs bleibt aus. Auch auf der Autobahn ist der "Plein Sud" bei geschlossenem Verdeck erstaunlich langstreckentauglich. Das dicke, mehrlagige Stoffdach von Webasto sperrt Windgeräusche so effektiv aus, dass der Unterschied zum Blechdach bei Tempo 130 gerade einmal vier Prozent betragen soll. Man muss die Stimme jedenfalls nicht übermäßig erheben. Wer dagegen richtig offen fahren will, muss auch im R4 die Seitenscheiben herunterfahren. Erst dann stürmt der Fahrtwind durch den Innenraum wie Franck Ribéry durch den Strafraum.

Renault Das mehrlagige Stoffdach sorgt selbst bei Tempo 130 für ein komfortables, ruhiges Fahrgefühl.



Souplesse statt Sportwagen Dabei ist der R4 "Plein Sud" eigentlich gar kein Stürmer, sondern eher einer, der Ruhe ins Spiel bringt. Auf den Straßen, die sich teilweise wie kleine Steilkurven durch die Hügel entlang von Seen schlängeln, schluckt die ausgewogene Fahrwerksabstimmung selbst grobe Asphaltwellen souverän. Die RGEV Small Plattform mit ihrer Multilenker-Hinterachse macht sich hier bezahlt.

Natürlich lässt sich eine leichte Tendenz zum Untersteuern nicht verbergen, doch das legen wir dem Franzosen als Gutmütigkeit aus. Zumal der Testwagen Allwetterreifen trägt die Teil des "Extended Grip"-Paketes sind. Nicht optimal bei über 30 Grad im Schatten. Der 110 kW (150 PS) starke Elektromotor an der Vorderachse produziert zwar nicht übertrieben viel Kraft, dennoch hat die optionale "Extended Grip"-Traktionskontrolle spürbar viel zu tun, die Leistung im Sportmodus störungsfrei auf den Asphalt zu bringen. Hin und wieder zupft es dann doch mal in der Lenkung, was der Fahrer aber als ehrliche Kommunikation verstehen darf. Auf losem Untergrund, den uns Renault ebenfalls erfahren lässt, regelt das System dagegen zuverlässig den Krafteinsatz.

Renault Die „Extended Grip“-Regelung hält den elektrischen Franzosen selbst auf schwierigem Untergrund souverän in der Spur.



Dass sich das Fahrverhalten im Vergleich zum geschlossenen Bruder kaum ändert, liegt an der leichten Dachkonstruktion. Die tragenden Teile bestehen aus Polymeren statt Metall, gefaltet wird in drei statt vier Lagen. Das Ergebnis: Das gesamte System wiegt nur 19 Kilogramm. Weil die 52-kWh-Batterie den Schwerpunkt ohnehin autotypisch tief hält, bleibt der R4 unverschämt agil.

Mehr Style gibt es auch bei Mini nicht Im Innenraum haben es die Franzosen meisterhaft verstanden, den retro-modernen Charme des einstigen "Blue-Jeans-Autos" in die Neuzeit zu übersetzen. Da wäre die kleine Tricolore auf dem Wählhebel am Lenkrad, das farblich abgestimmte Interieur mit einem feinen Mix aus recycelten Materialien, Lederoptik und kupferfarben abgesetzten Nähten. Wer mag, bestellt das Armaturenbrett stilecht in Jeansstoff. Man muss es so deutlich sagen: Mehr Style und Liebe zum Detail bekommen Sie aktuell auch bei Mini nicht.

Renault Liebe zum Detail prägt das Interieur des Renault 4 E-Tech Plein Sud mit farblich abgestimmten Akzenten und Stoffoptionen.



Und der Alltag? Im Gegensatz zum eng geschnittenen Fiat 500C fordert das Faltdach im Renault keine Tributzahlungen beim Platzangebot. Der Kofferraum schluckt weiterhin für diese Klasse üppige 420 Liter, die Ladekante bleibt mit 61 Zentimetern extrem niedrig. Sogar die 750 Kilo Anhängelast bleiben erhalten.

Der Preis für die Freiheit Natürlich kostet das luftige Vergnügen ein wenig Effizienz. Der cw-Wert steigt minimal, was die WLTP-Reichweite der großen Batterie (Comfort Range) von 409 auf 392 Kilometer drückt. In der Praxis fließen jedoch mehr als nur 17 Kilometer Reichweite durch das offene Dach ab. Kleiner Trost: ein neues Wasser-Wasser-Wärmetausch-System soll die Ladezeiten am 100-kW-Schnelllader auch im Winter spürbar verkürzen.

Renault Offenes Dach, etwas weniger Reichweite: Der Renault 4 E-Tech Plein Sud zahlt einen kleinen Preis für das Cabrio-Gefühl.



Der Bestellstart für das elektrische Freiluft-Erlebnis ist bereits erfolgt. Die Ausstattungslinie "Techno" startet als Plein Sud bei 36.300 Euro, die Top-Version "Iconic" bei 38.300 Euro. Damit ist er kein Schnäppchen, aber ein echtes Statement. Der Renault 4 E-Tech elektrisch Plein Sud ist nicht nur ein Auto, sondern ein Lebensgefühl – und der beste Beweis dafür, dass die Zeiten des offenen Fahrens mit dem Wind im Haar im Elektro-Zeitalter gerade erst wieder richtig anfangen.

Fazit