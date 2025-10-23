Vorschau GP Mexiko 2025: Geht die Verstappen-Aufholjagd weiter?

Es kam in den letzten Jahren nicht oft vor, dass der Kampf um die Fahrer-Weltmeisterschaft noch so spannend ist, wenn der Formel-1-Zirkus auf der Zielgeraden der Saison nach Mexiko reist. Dieses Jahr haben sogar drei Fahrer berechtigte Hoffnung auf den Titel. Oscar Piastri, Lando Norris und Max Verstappen liegen auf den vorderen Plätzen des Klassements nur durch 40 Punkte getrennt.

Der Trend spricht eine klare Sprache. Verstappen sammelte an den letzten vier Wochenenden 101 Punkte. Piastri (37) und Norris (57) mussten nach einer dominanten ersten Saisonhälfte plötzlich Federn lassen. Das McLaren-Duo muss unbedingt verhindern, dass die Aufholjagd in diesem Tempo weitergeht. Sonst wird das nichts mit der Papaya-Party in Abu Dhabi.

Dass der Vorsprung so rasant geschrumpft ist, lag nicht nur am wiedererstarkten Red Bull, den man nun auf jeder Strecke auf der Rechnung haben muss. Auch Mercedes und Ferrari klauten den McLaren-Fahrern immer wieder Punkte. Austin hat gezeigt, dass die vier Top-Teams aktuell auf einem ähnlichen Niveau operieren. Am Ende entscheiden die Tagesform und Fehler der Fahrer.

In Mexiko sind vor allem die Ingenieure gefordert. Die höchste Strecke im Rennkalender stellt die Techniker vor allem bei der Kühlung vor eine große Herausforderung. Bei diesem Thema hatte Ferrari in Singapur Schwächen gezeigt. Im Gegensatz zu Austin erwartet die Teams in Mexiko aber kein Sprintwochenende. In den drei Trainingssessions können die Ingenieure somit ausgiebig Daten sammeln.

Apropos Training: Das Standard-Wochenendformat sorgt dafür, dass fast alle Teams die erste Übungseinheit am Freitag für den Einsatz von Junioren-Fahrern nutzen. George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams), Liam Lawson (Toro Rosso), Lance Stroll (Aston Martin), Ollie Bearman (Haas) und Pierre Gasly müssen im FP1 aussetzen.

Pirelli versucht erneut, etwas Würze ins Spiel zu bringen, was in Austin schon ganz gut funktioniert hat. Wie beim US-Grand-Prix wird bei der Wahl der Mischungen wieder ein Härtegrad übersprungen. Zum Einsatz kommen die Sorten C2, C4 und C5. Das Wetter sorgt dagegen für keine zusätzliche Herausforderung. Die Bedingungen sollen relativ stabil mit Temperaturen bis 25°C bleiben. Regen ist aktuell nicht in Sicht.

Die Strecke – Autódromo Hermanos Rodríguez Schon seit der Einweihung im Jahr 1959 werden im Magdalena Mixhuca Park in Mexiko-Stadt Autorennen gefahren. Seit 1979 heißt der Kurs Autódromo Hermanos Rodríguez, benannt nach den Rennfahrer-Brüdern Pedro und Ricardo Rodriguez. Die Strecke ist zwar noch am gleichen Ort, hat aber ihr Layout mehrmals geändert. Bei der aktuellen Variante fehlt die legendäre Peraltada-Kurve – eine überhöhte 180°-Kehre am Ende der Runde.

Dafür hat die Strecke mit dem von Hermann Tilke im Jahr 2015 durchgeführten Umbau ein neues Markenzeichen bekommen. Kurz vor dem Abbiegen auf die Zielgerade müssen die Autos durch ein ehemaliges Baseballstadion. Von den steilen Tribünen blicken mehr als 20.000 Zuschauer auf das Geschehen herab. Auch die 1,314 Kilometer lange Gerade gehört zu den besonders markanten Streckenabschnitten. Vor Kurve 1 erreichen die Autos Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 350 km/h.

Das Layout mischt prinzipiell langsame mit mittelschnellen Ecken. Vor allem das etwas schnellere Geschlängel zwischen den beiden stadion-ähnlichen Sektionen bereitet den Piloten Freude. Etwas ganz Besonderes sind in Mexiko immer die Podiumszeremonien nach dem Rennen. Sie werden nicht wie sonst an der Zielgeraden durchgeführt, sondern vor dem großen Publikum im Stadion.

Pirelli Pirelli bringt wie üblich die Sorten C4 und C5. Kombiniert werden sie dieses Mal aber mit dem etwas härteren C2. Die Teams müssen wohl wie in Austin versuchen, ein Einstopp-Rennen mit den beiden weicheren Mischungen zu fahren.

Fast Facts zum GP Mexiko: Streckenlänge: 4,304 km

Anzahl der Runden: 71

Gesamtdistanz: 305,354 km

Vollgas-Anteil (Rundendistanz): 65 Prozent

Distanz von Pole bis T1: 768 Meter

Länge Boxengasse: 380 Meter

DRS-Zonen: 3 (T17-T1, T3-T4, T11-T12)

Top-Speed: 362 km/h

Reifen: C2 – C4 – C5

Bremsbelastung: hoch

Reifenverschleiß: mittel

Motorbelastung: hoch

Spritverbrauch: niedrig

xpb Das alte Baseball-Stadion wurde für das Grand-Prix-Wochenende 2024 noch einmal renoviert.



Setup Die Ingenieure und Fahrer erwartet in Mexiko immer eine besondere Herausforderung. Die Millionenmetropole liegt 2.285 Meter über Meereshöhe. Die Luft ist dünner und enthält 22 Prozent weniger Sauerstoff. Im Gegensatz zu den Saugmotoren der alten Formel-1-Zeiten verlieren die modernen Turbos in der Höhe allerdings nicht mehr ganz so viel an Leistung. Über das Mapping lassen die Ingenieure die Turbinen etwas schneller drehen. Der verringerte Luftwiderstand sorgt für einen geringeren Spritverbrauch und höhere Top-Speeds.

Die Autos generieren durch die dünne Luft deutlich weniger Abtrieb. Deshalb fahren die Teams trotz der ewig langen Geraden eine maximale Flügel-Anstellung wie in Monte-Carlo – und erreichen trotzdem Topspeeds von teilweise mehr als 350 km/h wie in Monza.

Das Temperatur-Management funktioniert nicht mehr so effizient wie in der Tiefebene. Motor, Bremsen, die Batterie und die Steuergeräte brauchen jedes Grad an Abkühlung. In der Vergangenheit mussten die Ingenieure immer wieder zusätzliche Lufteinlässe in die Carbonkleider schneiden, um im Rennen keine Überraschungen zu erleben.

Der Asphalt im Autódromo Hermanos Rodríguez bietet eher weniger Haftung. Besonders zu Beginn des Wochenendes zeigte sich der Belag oftmals noch verschmutzt. In der dünnen Höhenluft erzeugt die Aerodynamik zwischen 20 und 25 Prozent weniger Abtrieb. Die Autos rutschen also mehr. Dennoch war die Reifenabnutzung nie ein großes Thema. Normalerweise reicht ein Reifenwechsel, um über die Distanz zu kommen.

Pirelli macht es den Teams dieses Jahr aber etwas schwerer. Statt des C3 ist der C2 die härteste Mischung, die mit dem C4 und dem C5 kombiniert wird. Das Überspringen einer Stufe haben wir schon in Austin gesehen. Gut möglich, dass der harte Reifen auch in Mexiko nicht genug Performance bringt und die Teams erneut versuchen müssen, mit den beiden weicheren Mischungen im Rennen über die Runden zu kommen.

xpb Als letztes Team hatte Haas in Austin noch einmal ein größeres Upgrade-Paket geschnürt. Kommt es beim zweiten Anlauf besser in Schwung.

Technik-Updates In dieser Rubrik haben wir schon seit einigen Rennen nicht mehr viel bieten können. Mit dem Haas-Upgrade in Austin ist die Zeit der größeren Entwicklungen nun endgültig vorbei. Red-Bull-Sportchef Helmut Marko hatte in Austin angedeutet, dass noch ein paar Kleinigkeiten kommen werden, ohne aber ein konkretes Rennen für die Einführung zu nennen. Von McLaren hören wir, dass trotz des immer heißer werdenden Titelkampfes nicht mehr nachgelegt werden soll.

Favoriten Die spezielle Strecke in Mexiko und die engen Abstände der vier Spitzenteams machen Prognosen schwierig. Das Layout mit den vielen mittelschnellen Kurven sollte McLaren eigentlich liegen. Doch Max Verstappen hat zuletzt gezeigt, dass man mit ihm aktuell auf allen Strecken rechnen muss. Der Red Bull ist jetzt besser ausbalanciert und berechenbarer. Die Ingenieure schafften es nun auch regelmäßig, mit einem guten Basis-Setup an die Strecke zu kommen.

Das Überhitzen der Reifen ist in Mexiko immer ein Thema. Hier hatte Mercedes über die Saison immer mal Probleme. Auch Ferrari kam bei heißen Temperaturen öfter mal ins Straucheln. Silber und Rot sehen wir deshalb einen Tick hintendran. Die Frage lautet, ob bei den besonderen Bedingungen in Mexiko eines der Mittelfeldteams in Podiumsnähe kommen kann. Am ehesten würden wir das aktuell Williams zutrauen.

In Mexiko sind Chaos und technische Ausfälle nichts Ungewöhnliches. Damit können mehrere Teams aus dem Mittelfeld auf WM-Punkte hoffen. Nico Hülkenberg kam zuletzt wieder besser in Schwung. Den Rheinländer muss man auf der Rechnung haben. Bei Haas wird es spannend, ob im zweiten Anlauf etwas mehr Performance aus dem großen Austin-Paket rausgeholt werden kann. Toro Rosso hat zuletzt etwas geschwächelt. Zwei Mal in Folge gab es keine Punkte für das Junior-Team.