Zeitplan GP Aserbaidschan 2025: Alle Sessions des Formel-1-Wochenendes im Überblick

Der Große Preis von Aserbaidschan 2025 steht vor der Tür und verspricht wie immer Spektakel auf dem anspruchsvollen Baku City Circuit. Vom 19. bis 21. September wird der Formel-1-Zirkus die Straßen von Baku einnehmen. Für alle, die live dabei sein wollen, wenn die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris im Titelkampf den nächsten Kampf ausfechten, haben wir die Session-Zeiten.

Der Zeitplan des Wochenendes ist gegenüber des Monza-Wochenendes verändert. Das liegt an der Zeitverschiebung, denn Baku ist zwei Stunden voraus. Deshalb startet das erste freie Training am Freitag, den 19. September, um 10.30 Uhr in Mitteleuropa. Nach der Mittagspause folgt um 14.00 Uhr, folgt das zweite freie Training.

Am Samstag, den 20. September, geht es dann wie am Vortag bereits um 10.30 Uhr mit dem dritten freien Training weiter. Den Höhepunkt des Samstags bildet das Qualifying, das um 14.00 Uhr deutscher Zeit startet. Der Sonntag, 21. September, steht dann ganz im Zeichen des Rennens, das um 13.00 Uhr startet. Alle Zeiten sind in mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) angegeben, sodass Fans in Deutschland und anderen europäischen Ländern keine Schwierigkeiten haben sollten, die Sessions live zu verfolgen.

Letztes Saisondrittel startet In Aserbaidschan beginnt das letzte Saisondrittel der Spielzeit 2025. Für das noch sieglose Ferrari-Team scheint Baku eine der besseren Chancen auf einen Erfolg zu sein. Charles Leclerc schnappte sich die letzten vier Pole-Positions auf dem Straßenkurs, der immer wieder für Action in Form von Unfällen sorgt. Zudem könnte Regen dem Wochenende eine zusätzliche Würze verleihen und den Top-Favoriten von McLaren ein Bein stellen.

Die Strecke ist mit ihren 6,003 Kilometern eine der längsten Straßenkurse der Formel 1 und stellt hohe Anforderungen an die Fahrer. Besonders der Abschnitt entlang des Kaspischen Meeres, in dem die Piloten mit bis zu 330 km/h unterwegs sind, sorgt für spektakuläre Bilder. Aber auch die engen Passagen durch die Altstadt, mit einer besonders schmalen Stelle von nur 7,5 Metern Breite, stellen sicher, dass Baku ein Rennwochenende mit Mauerkontakten wird.