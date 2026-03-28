Vergleich VW ID.7 und BMW i3: Kann VW in der Mittelklasse noch mithalten?

Lange Zeit konnte sich Volkswagen in der noch erschwinglichen elektrischen Mittelklasse fast ungestört entfalten. Was der Elektrobaukasten MEB drauf hat, zeigt das Flaggschiff ID.7, das hierzulande das meistverkaufte Elektroauto ist. Hoher Fahrkomfort, luftiges Raumangebot und gut 700 Kilometer Reichweite können sich sehen lassen. Doch ab Herbst 2026 bekommt es der VW ID.7 mit einem Gegner zu tun, der die Messlatte in fast jeder Disziplin ein Stück höher legt.