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Mittelklasse

Vergleich VW ID.7 und BMW i3: Kann VW in der Mittelklasse noch mithalten?

Vergleich VW ID.7 und BMW i3 (Neue Klasse)
Kann VW in der Mittelklasse noch mithalten?

Der VW ID.7 ist eines der meistverkauften Elektroautos – jetzt bekommt er mit dem i3 starke Konkurrenz von BMW. Ein erster Vergleich der Mittelklasse.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.03.2026
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VW ID.7 und BMW i3
Foto: Hersteller / Schönfeld

Lange Zeit konnte sich Volkswagen in der noch erschwinglichen elektrischen Mittelklasse fast ungestört entfalten. Was der Elektrobaukasten MEB drauf hat, zeigt das Flaggschiff ID.7, das hierzulande das meistverkaufte Elektroauto ist. Hoher Fahrkomfort, luftiges Raumangebot und gut 700 Kilometer Reichweite können sich sehen lassen. Doch ab Herbst 2026 bekommt es der VW ID.7 mit einem Gegner zu tun, der die Messlatte in fast jeder Disziplin ein Stück höher legt.

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