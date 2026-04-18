Im ersten Rennen zu den ADAC 24h Qualifiers auf der Nürburgring-Nordschleife kam es um 17:55 Uhr, nur 25 Minuten nach dem Start, zu einer Kollision von insgesamt sieben Fahrzeugen im Streckenabschnitt Klostertal/Steilstrecke. Das Rennen wurde sofort mit roter Flagge unterbrochen, um umfangreiche Bergungs- und Rettungsmaßnahmen einzuleiten. Im Fahrerlager waren direkt die Sirenen zu hören.Um 20 Uhr, also rund zwei Stunden später, verkündete Rennleiter Walter Hornung vor allen versammelten Teilnehmern schließlich die traurige Nachricht: Trotz der unmittelbaren Hilfe konnten die Notfallmediziner nach der Bergung von Juha Miettinen aus dem BMW 325i mit der Startnummer 121 von Keeevin Motorsport nichts mehr für den 66-jährigen Finnen tun. Er verstarb im Medical Center, nachdem alle Reanimationsversuche erfolglos geblieben waren.Miettinen war ein erfahrener Nordschleifen-Pilot, der jahrelang sowohl in der Rundstrecken-Challenge Nürburgring als auch in der Nürburgring-Langstrecken-Serie aktiv war. Er startete bereits in der achten Saison gemeinsam mit seinem schwedischen Teamkollegen Dan Berghult im BMW 325i. Zuletzt holten die beiden den Klassensieg bei NLS3 in der BMW 325i Challenge.\n\t\t\t,\n\t\tSieben Fahrzeuge beteiligtOffiziell bestätigte Details zum Unfallhergang gibt es derzeit nicht, jedoch munkelte man, es sei womöglich durch ausgelaufene Betriebsmittel auf der Strecke zum Unglück gekommen. Das würde auch erklären, warum insgesamt sieben Fahrzeuge betroffen waren.Neben dem BMW 325i mit der Startnummer 121 waren zudem folgende Fahrzeuge involviert: PROsport-Aston Martin Vantage GT3 von Dumarey/Böckmann/Wahl/Rönnefarth (#27), BMW 325i von J+S Competition von Becker/Spölgen (#111), der rent2Drive-Porsche Cayman GTS von Croci/Larbi/Ackermann/Le Bihan (#410), der Porsche Cayman von Klinkmüller/Beckwermert (#448), der Giti-Toyota Supra (Tamm/Egger/Hökfelt) (#503) sowie der Griesemann-Porsche 911 GT3 Cup von Griesemann/Griesemann/Adorf/Holzer (#992).Die anderen sechs Fahrer kamen zur vorsorglichen Untersuchung in das Medical Center sowie in umliegende Krankenhäuser. Für keinen der Verletzten besteht Lebensgefahr. Das Rennen wurde am Samstagabend nicht wieder aufgenommen.Die Gedanken aller Beteiligten bei den 24h Nürburgring sind bei den Hinterbliebenen von Juha Miettinen. Im Rahmen der Startaufstellung für das Sonntagsrennen (19.4.) um 13 Uhr wird es eine Gedenkminute für den verstorbenen Motorsportler geben.