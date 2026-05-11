Formel 1: So half Verstappen Norris bei der ersten Nordschleifen-Runde

In der Pause zwischen Suzuka und Miami legte McLaren einen kleinen Abstecher in der Eifel ein. Pirelli hatte das Weltmeisterteam zu einem Reifentest auf dem Grand-Prix-Kurs des Nürburgrings gebeten. Neben der etwas eintönigen Arbeit an den Gummimischungen für 2027 blieb für die beiden Piloten auch noch Zeit, einen Abstecher auf die Nordschleife zu wagen.

Für Lando Norris war es die erste Runde überhaupt auf der legendären Rennstrecke. Praktischerweise stellte ihm sein Arbeitgeber für das Abenteuer einen passenden Untersatz. In dem knallig orangefarbenen McLaren 750S war der Star aus der Königsklasse nicht zu übersehen. Einige Eindrücke veröffentlichte der Rennstall anschließend in einem YouTube-Video.

Die Freude über die Premiere in der Grünen Hölle war dem Piloten auch im Fahrerlager von Miami noch anzusehen. Auf Anfrage von auto motor und sport berichtete Norris mit glänzenden Augen von seinem Nordschleifen-Debüt: "Es war ehrlich gesagt der meiste Spaß, den ich das ganze Jahr hatte. Es hat auch deshalb so viel Spaß gemacht, weil es eine Strecke ist, die ich schon viel in Gran Turismo und iRacing gefahren bin."

McLaren Wenn man schon mal am Nürburgring ist, kann man auch gleich die Nordschleife fahren.

Beängstigend und spaßig zugleich Norris verriet, dass er den Eifel-Ausflug schon lange auf seiner Bucket-List hatte: "Seit Jahren kenne ich die Nordschleife aus dem Simulator. Es ist eine dieser Strecken, die einfach jeder fahren will. Egal, ob du Rennfahrer bist oder nicht – es ist immer cool, das zu machen, weil sie so einzigartig ist."

Für die Formel 1 ist die große Runde bekanntlich zu gefährlich geworden. Der letzte Grand Prix auf der historischen Variante fand 1976 statt – jenes Rennen, in dem Niki Lauda einen beinahe tödlichen Unfall hatte. Der Ferrari des Österreicher hatte damals Feuer gefangen. Danach wurde die Strecke als zu riskant für die Formel 1 eingestuft.

Auch heute hat die Strecke noch immer das Potenzial, die Fahrer nervös zu machen, wie Norris betonte: "In meinem McLaren war es beängstigend und spaßig zugleich. Aber die Nordschleife ist eine Strecke, auf der man mit jedem Auto viel Spaß haben kann."

McLaren Auch in einem McLaren 750S mit Straßenzulassung kann man als Formel-1-Pilot auf der Nordschleife viel Spaß haben.

Vorfreude auf 24h-Rennen mit Verstappen Ganz ohne Vorbereitung wagte er das Abenteuer Grüne Hölle nicht: "Ich habe mir alle Onboards angeschaut. Ich habe die GT-Rennen verfolgt, die Max gefahren ist. Ich kannte die Strecke bereits auswendig. Aber es war schön, jetzt zum ersten Mal eine eigene Sicht auf die Dinge zu bekommen. Die Strecke hat definitiv all das bestätigt, was die Leute über sie sagen."

Unter den Formel-1-Piloten grassiert damit ein akutes Nordschleifen-Fieber. Max Verstappen wagt bekanntlich am kommenden Wochenende den ersten Anlauf beim legendären 24h-Rennen. Norris hat die Aktivitäten seines Kumpels in den letzten Monaten genau verfolgt. Er freut sich schon auf den Saisonhöhepunkt.

"Es sind die 24 Stunden auf der Nordschleife, eines der besten Rennen der Welt. Ich werde auf jeden Fall reinschalten, vielleicht nicht alle 24 Stunden, aber so viel wie möglich. Und ich werde natürlich Max unterstützen, weil er ein Fahrer ist, den ich sehr respektiere. Ich habe es genossen, ihm und Christopher Haase bei ihren Duellen in den letzten Wochen zuzuschauen. Ich bin also definitiv dabei."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.