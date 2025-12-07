Toyota GR GT3: Der soll Mercedes, Porsche, Ferrari & Co aufmischen

Nach der Vorstellung der ersten GT3-Studie auf dem Tokyo Auto Salon 2022 hat es fast noch vier Jahre gedauert, bis Toyota den neuen GR GT als Straßensportwagen und darauf aufbauenden GT-Rennwagen präsentiert hat.

V8 mit und ohne Hybrid Konkrete Motorsportpläne für den neuen GR GT3 hat Toyota noch nicht verkündet, der V8-Bolide, der die Nachfolge des betagten Lexus RC F GT3 antritt, dürfte aber in verschiedenen globalen GT3-Rennserien gegen werksunterstützte Teams und diverse Kundensport-Teams antreten. Wie viele GR GT3 die Japaner bauen werden, ist nicht bekannt. Die für die Homologation notwendige Auflage an entsprechenden Serienmodellen liegt allerdings bei 300 Fahrzeugen pro Jahr.

Die meisten globalen GT-Rennserien erlauben ausschließlich Verbrennerantriebe, die japanische Super-GT-Meisterschaft ist weniger streng und lässt auch Hybridantriebe zu. Entsprechend könnte der neue GR GT3 in verschiedenen Versionen antreten. Die im Serienmodell bislang angegebene Leistung des Hybridantriebs von 650 PS und 850 Nm dürfte die GT3-Rennversion nicht erreichen. Die im GT3-Rennsport angewendete Balance of Performance (BoP) sorgt für einen Leistungsangleich aller Modelle. Erwartet werden dürfen aus dem V8-Biturbo mit vier Litern Hubraum rund 550 bis 600 PS. Für den Renneinsatz dürfte die Achtgangautomatik an der Hinterachse durch ein sequenzielles Sechsganggetriebe ersetzt werden.

Reduziertes Gewicht, üppige Aeroanbauten Deutlich unter dem Serienmodell dürfte der GT3 auch beim Gewicht bleiben. Der Hybrid-Straßensportler bringt rund 1.750 Kilogramm auf die Waage, für den GT3 werden unter 1.400 Kilogramm erwartet, damit er mit den Wettbewerbern mitziehen kann. Hinzu kommt natürlich ein üppiges Aeropaket mit großen Spoilern an Front und Heck, durchströmter Motorhaube, durchströmten vorderen Radhäusern und einem mächtigen Diffusor am Heck.

Zu den Gegnern für den GR GT3 zählen unter anderen der Porsche 911 GT3 R, der Mercedes AMG GT, der McLaren 720S GT3 EVO, der Ford Mustang GT3, der Ferrari 296 GT3 EVO, die Chevrolet Corvette Z06 GT3.R, der BMW M4 GT3 EVO oder der Aston Martin Vantage GT3 EVO.