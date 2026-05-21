Ford Capri 2300 GT im Test: Was kann das Sechszylinder-Coupé?

Ford hat den Capri 1969 auf dem Brüsseler Autosalon präsentiert, gefolgt von einer Presseveranstaltung in der Bonner Beethovenhalle. Das Coupé basierte auf dem Ford Taunus und sollte junge Käufer zwischen 18 und 29 Jahren für die Marke begeistern. Heute sind selbst die jüngsten Modelle längst Oldtimer, vorausgesetzt, sie haben Rost und jugendliche Heißsporne überstanden.

Beinahe hätte das Coupé "Colt" geheißen, doch der Name war bereits von Mitsubishi vergeben. Die Ähnlichkeit zum Mustang ist kein Zufall, denn beide wurden vom Designer Philip T. Clark gezeichnet. Das Rezept war identisch: lange Haube, kurzes Heck und Platz für eine Familie. Dieses Konzept machte den Capri, von dem bis 1986 rund 1,9 Millionen Stück gebaut wurden, zeitweise zum ...