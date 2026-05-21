AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Fahrschulen
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Oldtimer

Ford Capri 2300 GT im Test: Was kann das Sechszylinder-Coupé?

Ford Capri 2300 GT im historischen Test
6-Zylinder-Coupé für unter 10.000 Mark

Der Ford Capri 2300 ist 1969 einer der günstigsten Sechszylinder am Markt. Ob das Coupé auch gut ist, zeigt der Test aus auto motor und sport 13/1969.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.05.2026
Als Favorit speichern
Ford Capri 2300 GT (1969) Test auto motor und sport
Foto: Julius Weitmann

Ford hat den Capri 1969 auf dem Brüsseler Autosalon präsentiert, gefolgt von einer Presseveranstaltung in der Bonner Beethovenhalle. Das Coupé basierte auf dem Ford Taunus und sollte junge Käufer zwischen 18 und 29 Jahren für die Marke begeistern. Heute sind selbst die jüngsten Modelle längst Oldtimer, vorausgesetzt, sie haben Rost und jugendliche Heißsporne überstanden.

Beinahe hätte das Coupé "Colt" geheißen, doch der Name war bereits von Mitsubishi vergeben. Die Ähnlichkeit zum Mustang ist kein Zufall, denn beide wurden vom Designer Philip T. Clark gezeichnet. Das Rezept war identisch: lange Haube, kurzes Heck und Platz für eine Familie. Dieses Konzept machte den Capri, von dem bis 1986 rund 1,9 Millionen Stück gebaut wurden, zeitweise zum ...

Mehr zum Thema 80 Jahre, 80 Tests