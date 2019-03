Unser Erlkönig-Jäger hat die Ingolstädter dabei erwischt, wie sie den Audi RS6 Avant testen. Nahezu ungetarnt zeigt sich der Audi RS6, lediglich an der Front hat Audi den sportlichen Kombi noch etwas getarnt. Hier wird es eine neue Schürze mit aggressivem Style und deutlich vergrößerten Lufteinlassöffnungen geben.

Audi RS6 Avant mit fetten Rädern

Dazu gesellt sich im unteren Bereich noch eine markante Spoilerlippe. Abgerundet wird das Facelift mit den entsprechenden RS-Logos im Grill. Auch das Heck des Power-Kombis zeigt in der Serienversion dann den RS-Look mit fetten Auspuffendrohren sowie RS-Markierung.

Foto: Stefan Baldauf Der Audi RS6 Avant steht auf großen Leichtmetallrädern in 21 Zoll Größe. Dahinter verbirgt sich die aufgepeppte Bremsanlage.

Hinter neuen Leichtmetallfelgen in 21 Zoll Größe haust in den verbreiterten Radkästen eine vergrößerte Carbon-Keramik-Bremsanlage. Im Innenraum trimmt Audi den RS6 auf Sport und Komfort. Serienmäßig ist das Virtual Cockpit am Start, dazu gesellen sich die im Audi A6 vorgestellten Infotainment- und Assistenzsysteme. Fahrer und Beifahrer nehmen auf Sportsitzen Platz, der Pilot greift in ein Sportlenkrad und alle zusammen freuen sie über Alu-Applikationen, diverse RS-Logos, Alu-Einstiegsleisten und neue exklusive Designs im Innenraum.

Bis zu 700 PS Leistung

1/17 Der Audi RS6 Avant wird 2019 auf den Markt kommen. Foto: Stefan Baldauf

Als Antrieb nimmt der RS6 als Avant dem von Porsche oder Lamborghini bekannten Vierliter-Biturbo-V8. Dieser dürfte dann im RS6 rund 650 leisten und 800 Nm Drehmoment abgeben – natürlich auf alle vier Räder. Die Schaltarbeit übernimmt eine Achtgang-Automatik. Wie beim RS7 könnte es noch eine Performance-Version mit dem Hybrid-Antriebsstrang aus dem Panamera Turbo S E-Hybrid geben, der rund 700 PS leistet. Während es die aktuelle Version des RS6 ausschließlich als Kombiversion Avant gibt, kommt die neuen Generation auch wieder als Limousine an den Start. Die Preise? Der Einstieg dürfte nicht unter 120.000 Euro liegen.