Bis zu 15,6 l Hubraum: Daimler Truck bringt neue Dieselmonster für die USA

Detroit, die Antriebsmarke von Daimler Truck North America, stellt mit dem Gen‑6‑Portfolio die nächste Evolutionsstufe seiner Dieselmotoren für schwere Lastwagen vor. Die neuen Aggregate DD13, DD15 und DD16 erfüllen vollständig den Emissionsstandard der US‑amerikanischen Umweltbehörde EPA für 2027 und sollen künftig für alle schweren Modelle der Marken Freightliner und Western Star verfügbar sein. Den Start machen die Versionen DD13 und DD15 ab Januar 2027. Der größere Motor DD16 folgt mit Produktionsbeginn im Januar 2028.

Evolutionäre Änderungen bei den Dieselmotoren Technisch verfeinert Detroit laut Unternehmen das Grunddesign der vorherigen, 2007 erstmals eingeführten Generation, ohne an der bekannten Robustheit zu rütteln. Gleichzeitig sollen die Überarbeitungen die Effizienz verbessern – auch mit Blick darauf, die Auswirkungen emissionsbedingter Änderungen abzufedern. Detroit positioniert die Gen‑6‑Reihe damit als evolutionären Schritt: strengere Vorgaben erfüllen, ohne Flotten im Alltag mit Einbußen bei Laufzeit und Leistungsfähigkeit zu konfrontieren.

Laut Detroit sollen die Gen‑6‑Motoren weniger Emissionen ausstoßen, ohne an Leistungsfähigkeit zu verlieren. Die sechste Generation der Heavy‑Duty‑Aggregate treibe den Diesel "weiter als je zuvor" – mit mehr Drehmoment, höherer Zuverlässigkeit, geringerem Kraftstoffverbrauch und niedrigeren Emissionen. Die neuen Motoren verfügen über eine Einlasssteuerung nach dem Miller-Verfahren, was insbesondere im Zusammenspiel mit der optimierten Abgasnachbehandlung die Stickoxid-Emissionen senken soll. Hinzu kommen technische Details wie Direktdruck-Kraftstoffinjektoren, eine Ölpumpe mit variablem Hubraum und asymmetrische Turbolader samt Wastegate-Ventil.

Die technischen Eckdaten der drei Dieselmotoren unterscheiden sich. Für den DD13 nennt Detroit einen Hubraum von 12,8 Liter, Leistungswerte zwischen 416 bis 532 PS sowie ein maximales Drehmoment von 1.966 bis 2.508 Newtonmetern. Er wird als vielseitiger, leichter Motor für Kommunal- und Regionalanwendungen positioniert. Der DD15 (14,8 Liter Hubraum) ist auf hohe Jahreslaufleistungen ausgelegt und liefert Leistungswerte von 431 bis 512 PS sowie höchstens 2.102 bis 2.576 Newtonmeter. Als "Big‑Bore"-Topmotor ist der DD16 mit 15,6 Litern Hubraum für schwere Einsätze vorgesehen. Er kommt auf 568 bis 613 PS sowie 2.508 bis 2.779 Newtonmeter.

Daimler mit neuer Heavy‑Duty‑Dieselmotoren-Plattform Die neue Generation ist zudem die erste Produkteinführung, die aus Daimler Trucks jüngster Weiterentwicklung der globalen Heavy‑Duty‑Dieselmotoren-Plattform (HDEP) hervorgeht. Über diese Plattform will der Konzern Skaleneffekte heben, die er als in der Nutzfahrzeugbranche "einmalig" beschreibt: Rund 200.000 Motoren pro Jahr sollen so marken- und regionenübergreifend entstehen. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Schwerlast-Diesel langfristig abzusichern und Kunden je nach Markt zur passenden Zeit die passende Lösung anbieten zu können.

Für Daimler Truck North America steht dabei die Kontinuität im Vordergrund. "Kunden von Freightliner und Western Star verlassen sich auf Detroit und damit auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung", sagt David Carson, Senior Vice President für Sales und Marketing. Mit den Gen‑6‑Motoren habe man einen Nachfolger geschaffen, "der auf jahrelanger bewährter Leistung aufbaut, um für 2027 und darüber hinaus bestens gerüstet zu sein".

Aus den USA für die USA Gefertigt werden alle Detroit‑Motoren weiterhin in den USA: im Werk Redford (Michigan), das zugleich Entwicklungszentrum für Motoren und Komponenten bei Daimler Truck North America ist und ebenfalls Getriebe sowie Achsen produziert. Dort arbeiten mehr als 2.000 Beschäftigte; die Marke Detroit ist nach Unternehmensangaben seit 1938 in der Region verankert. Bis heute wurden demnach 1,2 Millionen Detroit‑Schwerlastmotoren für Straßen- und Spezialanwendungen verkauft.