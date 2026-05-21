BMW Speedtop Erlkönig: Hier zeigt sich der 500.000-Euro-BMW

Auf dem Concorso d'Eleganza auf der Villa D'Este im Sommer 2025 hatte BMW mit dem Concept Speedtop eine exklusiv gezeichnete Shooting-Brake-Studie auf Basis des BMW 8er gezeigt. Der Speedtop folgte damit dem 2024 gezeigten Skytop, der ebenfalls auf dem 8er basiert. Und weil BMW weiß, wie man Sammler glücklich macht, wurde gleich bei der Präsentation des Speedtop eine Kleinserie von 70 Exemplaren angekündigt.

Kaum Veränderungen Die nähert sich langsam dem Serienstand, wie ein jetzt bei Testfahrten auf der Nürburgring-Nordschleife erwischter Erlkönig zeigt. Wie schon bei Skytop ergeben sich auch beim Speedtop nur ganz minimale Veränderungen beim Übergang vom Concept-Car zum Kundenauto. Unter der Tarnung deuten sich lediglich beim Innenleben der Leuchten an Front und Heck leichte Anpassungen an. Beim Räderwerk trägt der erwischte Prototyp abweichende Felgen zur Studie – das kann aber auch ein Zugeständnis an die Testumgebung sein. Ansonsten darf der 8er seine Shooting-Brake-Linie, die viele Betrachter als schönstes BMW-Heck überhaupt einstufen, in die Serie retten. Sogar beim Thema Farbgebung zieht der Erlkönig die von der Studie vorgegebene Philosophie mit einer Zweifarb-Lackierung in Brauntönen durch.

Auf der Antriebsseite ist, wie ebenfalls in der Studie schon gezeigt, der aus dem BMW M8 Competition übernommene 4,4-Liter-V8-Biturbo mit 625 PS und maximal 750 Nm zu erwarten. Im Antriebsstrang hängt zudem ein Acht-Gang-Steptronic-Sport-Getriebe, das die Power traktionsoptimiert auf alle vier Räder verteilt.

Wann das Sammlerstück final in die Hände der neuen Besitzer übergehen wird, ist nicht bekannt. Klargestellt hat BMW allerdings, dass bereits alle 70 Exemplare fest versprochen sind. Zu welchem Preis, darüber schweigt man in München. Gut 500.000 Euro werden Speedtop-Kunden aber wohl investieren müssen.