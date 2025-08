BMW Concept Speedtop: Der schönste Hintern der BMW-Palette

BMW nutzte den Concorso d'Eleganza in Italien am Südwestufer des Comer Sees auch in diesem Jahr wieder für Premieren von eigenen Augenschmaus-Designstudien oder besonders exklusiven Serienautos. Im exklusiven Rahmen enthüllten die Münchener das neue BMW Concept Speedtop und kündigten im gleichen Atemzug eine Kleinserie von 70 Exemplaren an. Alle geplanten Fahrzeuge sind bereits ausverkauft – das teile Konzern-Chef Oliver Zipse mit. Wie viel die exklusive Kundschaft für eines der Sammlerstücke bezahlen muss, ist nicht öffentlich bekannt. Es wird aber von mindestens 500.000 Euro gemunkelt.

Shooting Brake statt Targa Falls Sie jetzt so etwas wie ein Déjà-vu haben, dann liegen Sie nicht ganz falsch: Vor genau einem Jahr debütierte in Cernobbio ein Designer-Stück namens Concept Skytop. Auf den Oberklasse-Targa mit knapper Stoffmütze, der bald in einer Kleinserie von 50 Exemplaren aufgelegt wird, folgt nun mit dem Concept Speedtop eine Coupé-Version, die nach Shooting-Brake-Machart daherkommt. Das Concorso-Konzept präsentiert also kein Stufenheck wie beispielsweise die technische Basis, der BMW 8er, sondern ein Hinterteil, das dem eines Kombis ähnelt.

Dennoch läuft die von einem ausladenden Dachspoiler beschirmte Heckscheibe in eine spitze Abrisskannte, denn die BMW-Designer haben das Hinterteil in Richtung der sehr niedrigen Heckleuchten stark gepfeilt. Rund um die massige Schürze ist der Speedtop hinten wieder ausladender gestaltet. "Wir haben ein Ausrufezeichen für unser gesamtes Fahrzeugsortiment geschaffen, insbesondere für die Touring-Modelle", referenziert Adrian van Hooydonk, der Designchef des BMW-Konzerns, selbstbewusst in Richtung der Kombimodelle der Marke.

Vorn entspricht der Speedtop mit seiner "Sharknose", bei der die beiden beleuchteten Elemente der Doppelniere spitz zusammenlaufen, und den schmalen Scheinwerfern dem offenen Skytop-Bruder. Ein Design-Kniff ist der Mittelsteg, der sich von der Motorhaube über das Dach bis zum hinteren Spoiler erstreckt. Aus der Vogelperspektive fällt zudem der Farbverlauf auf dem Dach auf; im BMW-Sprech changieren die Töne von "Floating Sunstone Maroon" (so heißt die braune Farbgebung, die den allergrößten Teil der Karosserie bedeckt) zu "Floating Sundown Silver".

Viel Leder und zwei Farben im Interieur Ansonsten fallen in der Seitenansicht die breiten Schultern, die chromumrandeten rahmenlosen Scheiben und die kleinen Luftleitelemente auf Höhe der B-Säule auf. Die recht üppig bemessenen Außenspiegel erwachsen aus den vorderen Fensterdreiecken. Die 14-Speichen-Felgen wurden eigens für den BMW Concept Speedtop entworfen; BMW nennt die zweifarbigen Rundlinge "Fächerfelgen".

Innen verfolgt der Speedtop ein zweifarbiges Konzept; der ebenfalls braune Farbton "Sundown Maroon" trifft auf ein helles "Moonstone White". Hier wurde vor allem Leder verwendet, das sich gelöchert im Budapester Stil verarbeitet zeigt. Zweifarbigkeit ist ebenso am Dachhimmel angesagt, wo sich der Dachsteg des Exterieurs als Lichtfuge widerspiegelt. Selbst der von einem Lichtband umrandete Kofferraum ist mit gelochtem Leser ausgekleidet. Darin findet eine eigens angefertigte Weekender-Tasche Platz. Diese stammt ebenso von der italienischen Ledermanufaktur Schedoni wie die beiden Taschen, die in zwei Aussparungen im Fond Platz finden und dort von Spanngurten gehalten werden. Rücksitze gibt es nämlich nicht im BMW Concept Speedtop.