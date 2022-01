Cadillac Escalade V-Series (2023) Riesen-SUV mit 677 PS

In der modernen Disziplin der Salami-Taktik, mit der Autohersteller stückchenweise neue Modelle vorstellen – schwiemelige dunkle Zeichnungen, ein Blick auf den Scheinwerfer, verwischte Videos – hat Cadillac nun ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der US-Luxusauto-Hersteller zeigt ungetarnte und knackscharfe Bilder des neuen Escalade V-Series und sagt dazu: Nichts. Auch eine Idee.

Infos gibt es erstmal keine

Genau drei Sätze lässt Cadillac zum kommenden Modell verlauten, die wir hier der Einfachheit halber im (übersetzten) Original wiedergeben: "Der Cadillac Escalade 2023 wird der erste SUV sein, der das Abzeichen der Hochleistungs-V-Serie trägt. Die V-Serie, die sich seit fast zwei Jahrzehnten im Rennsport bewährt hat, ist für Fahrzeuge reserviert, die den Gipfel der Cadillac-Performance, ein kühnes, distinguiertes Design und innovative Technologie vereinen. Weitere Informationen über den Cadillac Escalade V-Series 2023, einschließlich der vollständigen Fahrzeugspezifikationen, werden im Frühjahr 2022 bekannt gegeben."

Damit könnte man es jetzt bewenden lassen, aber ein bisschen Einordnung darf schon sein. Zumal das hiesige Publikum den Cadillac Escalade nicht zwingend sofort auf dem Schirm hat; gerade einmal 40 Neuzulassungen schaffte der Brocken hierzulande im gesamten vergangenen Jahr. In der Standardversion 5,38 und als XL-Variante 5,77 Meter lang (auch der wird laut Erlkönigfotos als V kommen), ist er das unumstrittene Flaggschiff der Marke, im Jahr 2020 feierte das aktuelle Modell Premiere.

Als V-Series wiederum fungieren die mit Abstand sportlichsten Modelle des Luxusherstellers, die von der General Motors Performance Division (vergleichbar etwa mit BMW M oder AMG) fest auf Leistung getrimmt werden. In Deutschland prominentester Vertreter dieser V-Serie ist der Cadillac CTS-V, den sport auto-Redakteur Christian Gebhardt in seinem Vergleichstest treffend als "Corvette mit vier Türen" charakterisierte.

Motor aus dem CT5-V Blackwing

Das CTS-V Nachfolgemodell CT5-V Blackwing gibt zumindest schon einmal einen Fingerzeig, was dem Escalade-V motorisch bevorsteht: Der 6,2 Liter große V8-Benziner, im aktuellen Escalade mit 420 PS Ende der Fahnenstange, wird per Kompressor-Zwangsbeatmung und innermotorischer Feinarbeit in Richtung 700 PS geschickt. 668 SAE-hp, das entspricht umgerechnet auf europäische Währung 677 PS, liefert der Riesenmotor im Getriebe ab. In diesem Bereich darf man auch den Escalade V-Series vermuten.

Dazu wird es sicherlich allerlei sportlich-orientiertes Beiwerk (Bremsen, Fahrwerk, Spoiler, Assistenzsysteme) geben, um dem schon im Serienzustand rund 2,6 Tonnen schweren Koloss eine behände Fahrweise anzudichten. Genauer wissen wir das alles dann irgendwann "im Frühjahr 2022", wenn Cadillac den Vorhang lüftet. Verkaufsstart dürfte dann im Herbst 2022 sein.

Fazit

Was wir dank diverser Erlkönig-Fotos bereits wissen, ist nun auch offiziell: Im Herbst kommt der Cadillac Escalade als V-Series-Modell mit einem kompressorgeladenen V8-Motor und rund 680 PS Leistung. Zu uns? Sicher nicht, nur über Grau-Importe.