DS 4, DS 4 Cross und DS 4 Performance Line Frankreich-Golf ist „Made in Germany“

Der neue DS 4 feiert seine Weltpremiere und mit ihm gleich der DS 4 Cross und der DS 4 Performance Line. Alle drei basieren auf einer Weiterentwicklung der EMP2-Plattform. In Rüsselsheim gebaut und in Paris designt ist der DS 4 zudem das erste in Deutschland gefertigte Modell der noch recht jungen Nobelmarke aus der Groupe PSA. Der Verkaufsstart des DS 4 ist für das vierte Quartal 2021 vorgesehen.

Das vierte eigenständige Modell der Pariser Marke geht im C-Premium-Segment an den Start. Er ist 4,40 Meter lang, 1,83 Meter breit und 1,47 Meter hoch. Seine Radkästen beherbergen bis zu 20 Zoll große Felgen. Die durch ein Rautenmuster und den dreidimensionalen Grill gekennzeichnete Front hat eine neue Lichtsignatur erhalten, die sich aus Matrix LED Vision Scheinwerfern und LED-Tagfahrleuchten zusammensetzt.

DS Auf Basis der Silhouette des DS 4 richtet sich der DS 4 Cross an SUV-Fans.

Sieben Farben stehen zur Wahl beim DS 4

In der Seitenansicht fallen die bündigen Türgriffe und die besonders schräge Heckscheibe auf, die mittels Emaillierung im Siebdruckverfahren verziert ist. Wie schon in der Front, zeigt sich auch am Heck eine neue Lichtsignatur. Insgesamt stehen für den DS 4 sieben Farben zur Wahl, darunter drei neue: Kupfer-Gold, Seiden-Grau und Velvet-Rot. Die vier bereits bekannten Farben von DS Automobiles sind: Kristall-Grau, Perla Nera-Schwarz, Platinum-Grau und Perlmutt-Weiß. Das Dach des DS 4 ist in kontrastierendem Schwarz lackiert.

Einen Hauch rustikaler soll der DS 4 Cross daherkommen. Dank glänzend schwarzer Seitenfensterrahmen, einem in Wagenfarbe lackierten Dach, einem glänzend schwarzen Kühlergrill und markanten Rädern hebt sich der DS 4 Cross von der Kompaktlimousine ab. Die zusätzliche Dachreling lässt den DS 4 Cross etwas höher wirken. Zudem heben ein spezieller Schutz und eine mattschwarze Tönung den unteren Teil der Stoßstangen hervor. Auf Wunsch erhält der Kunde die Advanced Traction Control für verbesserte Traktion, mit Sand-, Schnee- und Schlamm-Modus sowie Bergabfahrhilfe.

DS Für den DS 4 stehen sieben Farben zur Verfügung.

DS 4 besteht zu 95 Prozent aus wiederverwendbaren Materialien

Der DS 4 Performance Line soll im Vergleich seiner beiden Brüder dynamischer wirken. Er bietet neben einer exklusiven Innenausstattung – unter anderem mit Karbon-Einsatz am Lenkrad – eine schwarze Außenlackierung und markante Felgen mit Performance Line typischen Karmin-Roten Radkappen.

Der DS 4 besteht zu 95 Prozent aus wiederverwendbaren Materialien und zu 85 Prozent aus recycelbaren Teilen. 30 Prozent der verbauten Teile bestehen aus erneuerbaren oder recycelten Materialien, aufgeteilt auf Metalle und Polymere. Der DS 4 beinhaltet insgesamt 28 Kilogramm recycelten Kunststoff. Das Armaturenbrett ist vor allem im nicht sichtbaren Teil zu 20 Prozent aus Hanf gefertigt.

DS Das Cockpit des neuen DS 4. In der Mitte ist das "liegende Schwert" zu erkennen.

Aus dem DS 7 Crossback bekannte Systeme an Bord

Im Innenraum des DS 4 findet sich ein verchromtes Designelement, das die Form eines waagerecht liegenden Schwertes aufweist, und die Bedienelemente der Klimaanlage und das Lüftungssystem DS Air vereint. Ein Luftreinigungssystem schützt den Innenraum dank Sensoren, die auch PM2,5-Partikel erkennen. Die Regulierung der in das Fahrzeug einströmenden Luft optimiert ein zusätzliches Filtersystem, das die Luft im Innenraum in nur wenigen Minuten reinigen kann. Es analysiert durchgängig die Qualität der Luft und stellt die gewonnenen Informationen auf dem zentralen Bildschirm dar.

Eine Besonderheit sollen laut DS die verlängerten Sitze aus hochverdichtetem Schaumstoff darstellen, deren Design auf einer Sitzschale basiert. In puncto Fahrhilfen bietet der DS 4 das neu konzipierte Infotainment-System DS Iris und das DS Extended Head-Up Display. Auch die Gestensteuerung DS Smart Touch, die in der Mittelkonsole platziert ist und DS Drive Assist 2.0. für halbautomatisches Überholen, sind ebenso an Bord wie die aus dem DS 7 Crossback bekannten Systeme DS Night Vision und DS Active Scan Suspension. Die Bedienelemente der Fensterheber sind nun in den Fahrzeugtüren zu finden.

DS Bis zu 225 PS ist der DS 4 stark.

690 Watt für die Ohren

Optional bietet DS den Innenraum zweifarbig und in den Ausführungen Trocadero und Rivoli an. Der untere Bereich erscheint in Stein-Grau, der obere Bereich ist mit braunem Eschenholz und Nappaleder in Criollo-Braun dekoriert. Für das akustische Ambiente sorgen auf Akustik optimierte Seitenscheiben und ein 690-Watt-Soundsystem von Focal mit 14 Lautsprechern.

DS Die Batterie-Kapazität des Plug-in-Hybriden beträgt 12,4 kW/h.

Es stehen drei Benzinmotoren mit 130, 180 und 225 PS sowie ein Dieselaggregat mit 130 PS zur Wahl. Alle Modelle sind ausschließlich mit Acht-Gang-Automatikgetrieben ausgestattet. Darüber hinaus bietet DS einen turboaufgeladen 4-Zylinder-Motor mit 180 PS und 300 Nm an, der mit einem Elektromotor mit 81 kW/110 PS und 320 Nm sowie einem e-EAT8-Getriebe kombiniert ist. Die Gesamtleistung des Plug-in-Hybriden namens E-Tense beträgt 165 kW/225 PS und 360 Nm. Die rein elektrische Reichweite soll mehr als 50 Kilometer betragen. Die Batterie speichert 12,4 kW/h.

Fazit

Der DS 4 kommt in drei Versionen auf den Markt: als DS 4, DS 4 Cross und DS 4 Performance Line. Insgesamt stehen fünf Motorisierungen zur Wahl: drei Benzin, ein Plug-in-Hybrid und ein Diesel. Die Leistungsspanne reicht von 130 PS bis 225 PS. Der Verkaufsstart des DS 4 ist für das vierte Quartal 2021 vorgesehen. Preise sind bislang unbekannt.