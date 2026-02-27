Duster & Bigster: LPG‑Hybrid‑4x4 im Check

Der Hybrid-G 150 4x4 kombiniert einen 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit 140 PS an der Vorderachse und einen 23 kW starken Elektromotor an der Hinterachse. Die Systemleistung beträgt 154 PS, unterstützt durch ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe und ein Zweiganggetriebe für den Elektromotor. Diese Konfiguration ermöglicht eine beeindruckende Geländegängigkeit und eine hohe Effizienz im Stadtverkehr, wo bis zu 60 Prozent der Fahrzeit rein elektrisch zurückgelegt werden können.

Die 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 0,84 kWh speist den Elektromotor und wird durch Bremsenergie-Rückgewinnung geladen. Der Allradantrieb bietet mehrere Modi, darunter Auto, Eco, Snow und Mud/Sand, die für unterschiedliche Fahrbedingungen optimiert sind. Besonders hervorzuheben ist die entkoppelbare Hinterachse, die den Verbrauch bei Autobahnfahrten reduziert.

Vorteile des LPG-Bi-Fuel-Antriebs Der LPG-Bi-Fuel-Antrieb bietet erhebliche Kostenvorteile. Mit einem durchschnittlichen LPG-Preis von 1,05 Euro pro Liter sind die Betriebskosten deutlich niedriger als bei Benzin. Der Verbrauch liegt bei etwa 7,1 Litern LPG pro 100 Kilometer, was in Kombination mit einem 50-Liter-LPG-Tank und einem 50-Liter-Benzintank eine Reichweite von bis zu 1.500 Kilometern ermöglicht.

Darüber hinaus reduziert der LPG-Betrieb die CO₂-Emissionen um etwa 20 Gramm pro Kilometer im Vergleich zum reinen Benzinbetrieb.

Marktpositionierung und Zielgruppe Dacia bietet diese Technik vor der Konzernmutter Renault an, und nimmt damit eine Vorreiterrolle ein. Mit einem Einstiegspreis von 27.490 Euro für den Duster und 30.690 Euro für den Bigster richtet sich das Angebot an preisbewusste Käufer, die Wert auf Effizienz und Vielseitigkeit legen.

Die Modelle sind besonders für Familien und Pendler interessant, die sowohl im urbanen als auch im ländlichen Raum unterwegs sind. Die hohe Reichweite und die niedrigen Betriebskosten machen sie auch für Vielfahrer und Flottenbetreiber attraktiv.

Vergleich mit der Konkurrenz Im Vergleich zu ähnlichen Modellen wie dem Toyota RAV4 Hybrid oder dem Hyundai Tucson Plug-in Hybrid bietet der Hybrid-G 150 4x4 eine einzigartige Kombination aus LPG-Bi-Fuel-Antrieb und Allradtechnik. Während die Konkurrenz oft auf teurere Plug-in-Hybrid-Systeme setzt, punktet Dacia mit einem erschwinglichen und dennoch effizienten Antriebskonzept.

Mit dem Hybrid-G 150 4x4 zeigt Dacia, dass innovative Technik nicht teuer sein muss. Die Kombination aus LPG-Bi-Fuel-Antrieb, Allradtechnik und einer breiten Zielgruppe macht die Modelle Duster und Bigster zu einer attraktiven Wahl in der SUV-Klasse. Die niedrigen Betriebskosten und die Umweltvorteile unterstreichen die Relevanz dieser Technologie in einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Effizienz immer wichtiger werden.