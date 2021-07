Erlkönig Mercedes-AMG A45 (2022) Update für den Kompakt-Sportler

Auf den neuesten Bildern unseres Erlkönig-Fotografen zeigt sich der Mercedes-AMG A45 mit Tarnfolie an Front und Heck. Und genau diese Bereiche überarbeitet Mercedes im Rahmen der Modellpflege.

Schärferes Design beim AMG A45

So ist der mittig angeordnete Radarsensor im Bereich des Mercedes-Sterns neu. Der Panamericana-Grill dürfte sich nur leicht verändern, wenngleich der Prototyp einen Gitter-Grill trägt. Er wird flankiert von neu gestalteten Scheinwerfern, deren Form etwas rundlicher ausfällt. Hier orientiert sich das Design an der neuen C-Klasse. Die Frontschürze gestaltet Mercedes dynamischer und zeichnet auch die Lufteinlässe neu. Am Heck sind die Änderungen marginal. Die Leuchten behalten ihre Form, erhalten jedoch ein neues Innenlayout. Auch die Schürze mit dem doppelflutigen Auspuffendrohren rechts und links wird modifiziert, der Erlkönig trägt hier noch die Serien-Schürze des aktuellen AMG.

Für den Innenraum sieht der Autobauer einen neuen Materialien-Mix sowie neue Polsterstoffe vor. Alu-, Leder- und Karbon-Applikationen herrschen vor, begleitet von diversen AMG-Logos.

Top-A-Klasse behält Kompakt-Krone

Was unter der Motorhaube geschieht ist noch unklar. Wir vermuten, dass der Zweiliter-Vierzylinder einen kleinen Leistungsnachschlag erhält und etwas weniger verbraucht. Aktuell bietet Mercedes-AMG die Top-A-Klasse in zwei Versionen an. Als A45er mit 387 PS und 480 Nm Drehmoment sowie als Mercedes-AMG A45 S mit 421 PS und 500 Nm an.

Damit behält er die Leistungskrone in der Kompaktklasse vor dem neuen 400 PS starken Audi RS3, der erst kürzlich präsentiert wurde. Übrigens, auch der AMG A35 erhält im Zuge der Modellpflege eine Überarbeitung, ebenso wie die anderen Modelle der Kompaktbaureihe zum Beispiel CLA oder GLA inklusive der AMG-Versionen.

Umfrage Welche Modellereihe von Mercedes würden Sie fahren? 1641 Mal abgestimmt A-Klasse C-Klasse E-Klasse S-Klasse Was elektrisches von Mercedes Was sportliches von Mercedes Gar nichts von Mercedes mehr lesen

Fazit

Auch der Mercedes-AMG 45 erhält zur Mitte des Produkt-Zyklus eine Auffrischung: Geschärfte Optik, bisschen Innenraum-Update und ein wenig an der Motorstellschraube drehen, das reicht den Stuttgartern um mit der Top-A-Klasse auch weiterhin das Feld der sportliche Kompakten zu dominieren.