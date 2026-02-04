Peugeot Rifter Modelljahr 2026: Modellpflege bringt günstigen Verbrenner zurück

Mit dem aktuellen Modelljahr erhält der Peugeot Rifter eine Modellpflege, die im Verborgenen stattfindet. Der Hochdachkombi bleibt in seiner Grundkonzeption unverändert, wird aber in mehreren Details an neue Vorschriften angepasst und mit einer breiteren Antriebs-Palette aufgestellt.

Neuer Benziner Künftig gehört die Fahreraufmerksamkeitswarnung inklusive kamerabasierter Überwachung zur Grundausstattung. Hintergrund ist eine neue EU-Regelung (GSRV2.2-Regelung), die ab Juli 2026 für neu zugelassene Fahrzeuge verbindlich wird. Beim vollelektrischen E-Rifter ergänzt Peugeot die Serienausstattung um einen bidirektionalen On-Board-Charger mit 11 kW Ladeleistung. Die technische Vorbereitung für die Vehicle-to-Load-Funktion ist damit ab Werk integriert, ein externer Adapter bleibt Voraussetzung für die Nutzung. Der E-Rifter selbst bleibt technisch unverändert und kombiniert einen 100 kW starken Elektromotor mit einer nach WLTP ermittelten Reichweite von bis zu 339 Kilometern.

Mehr Optionen Zusätzlich erweitert Peugeot das Optionsprogramm. Einzeloptionen wie beheizbare Vordersitze, ein erweitertes Infotainmentsystem oder Schaltwippen am Lenkrad je nach Motorisierung sollen den Rifter stärker individualisierbar machen. Auch im Fond wird die Variabilität ausgebaut, indem drei Einzelsitze in der zweiten Sitzreihe ausgewählt werden können.

Deutlich sichtbar wird die Modellpflege bei den Motorisierungen. Neben dem elektrischen Antrieb ergänzt Peugeot das Angebot um einen Basisbenziner mit 110 PS, der ausschließlich im kurzen L1-Rifter verfügbar ist. Neu im Programm ist außerdem die Achtstufenautomatik EAT8 für den stärkeren der beiden Dieselmotoren mit 131 PS. Diese Option lässt sich nun auch im Rifter L1 auswählen, bisher war der "Diesel 130" Motor nur im langen Rifter und nur mit Schaltgetriebe verfügbar. Alle Verbrenner erfüllen die Abgasnorm Euro 6e-bis.

Marktstart und Preis Preislich spannt sich das Angebot vom Benziner unterhalb von 27.000 Euro bis zum vollelektrischen E-Rifter mit Einstiegspreisen oberhalb von 38.000 Euro. Der neue Modelljahrgang ist bereits konfigurierbar.