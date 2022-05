Faun Enginius Wasserstoff-Lkw Neue Marke für emissionsfreien Kommunalverkehr

Der auf Kommunalfahrzeuge spezialisierte Aufbauhersteller Faun aus Niedersachsen hat eine neue Tochter gegründet. Unter dem Namen Enginius sollen künftig wasserstoffbetriebene Lkw entwickelt und vertrieben werden. Die Ziele sind ambitioniert: Bis 2030 soll Enginius europäischer Marktführer für Kurz- und Mittelstrecken-Lkw mit Wasserstoffantrieb werden.

Nutzlast wie Diesel-Pendants

Auf dem Weg dorthin dient zunächst der auf dem Mercedes Econic-Fahrgestell basierende Bluepower als Türöffner, der von Faun entwickelt wurde und unter anderem in Berlin als Abfallsammelfahrzeug erste Einsatzerfahrung gesammelt hat. Alternativ ist der Bluepower auch mit einem Aufbau für die Straßenreinigung mit Kehrmaschine verfügbar.

Enginius Soll ab 2023 gefertigt werden: Enginius Citypower auf Mercedes-Basis für den Gütertransport.

Aus den Hochdrucktanks wird Wasserstoff mittels Brennstoffzellen in Strom umgewandelt und so ein Elektromotor angetrieben und an Bord befindliche Puffer-Batterien aufgeladen. So schaffen die Fahrzeuge, je nach Ausstattung, eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern bei einer Nutzlast ähnlich einem Dieselfahrzeug. Das Befüllen der Wasserstofftanks dauert dabei weniger als 15 Minuten.

Nach dem Bluepower soll mit einem ersten Prototyp ab 2023 der Citypower folgen, ein Zweiachser auf Mercedes-Basis mit Kofferaufbau für den klassischen Gütertransport.

Fazit

Lkw-Hersteller Faun will mit der neuen Tochtermarke Enginius wasserstoffbetriebene Lkw für den kommunalen Einsatz entwickeln.