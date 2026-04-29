Ferrari Purosangue Handling Speciale: Noch knackiger ums Eck

Der Ferrari Purosangue leidet bestimmt nicht unter mangelnder Fahrdynamik. Über zwei Tonnen Gewicht setzen aber einfach Grenzen. Die hat Ferrari jetzt mit dem neuen optionalen Handling Speciale-Paket weiter ausgelotet. Die neue Variante Handling Speciale bietet ein noch sportlicheres Fahrerlebnis durch ein optimiertes Ansprechverhalten von Mechanik und Elektronik, ohne die Alltagstauglichkeit des Ferrari Purosangue auch nur im Mindesten einzuschränken.

Schaltung und Fahrwerk neu abgestimmt Zu den Kernelementen des Pakets gehört eine neue Abstimmung des aktiven Fahrwerks. Die Neukalibrierung reduziert die Karosseriebewegungen um zehn Prozent. Das Fahrgefühl soll so, speziell bei schnellen Richtungswechseln, noch direkter und kompakter wirken. Ebenfalls modifiziert wurden die Schaltstrategie der Achtgangautomatik. Die Gänge sollen, insbesondere in den Einstellungen Race und ESC off, noch schneller wechseln. Begleitend wurde die Soundkulisse im Innenraum an das dynamischere Fahrgefühl angepasst.

Wer das Handling Speciale-Paket nicht selbst erfährt, erkennt es zumindest an Äußerlichkeiten. So tragen die entsprechend aufgerüsteten Purosangue-Modelle Leichtmetallfelgen mit einem neuen, speziellen Diamantschliff. Die Türeinstiegsbereiche sind mit Sichtcarbon verkleidet und die Auspuffendrohre sind mattschwarz gehalten. Abgerundet wird der Auftritt durch ein schwarzes Cavallino-Emblem am Heck, einen Ferrari-Schriftzug in Satinoptik sowie eine Plakette im Innenraum zwischen den Sitzen.

An der Antriebstechnik des 6,5 Liter großen V12-Motors mit 725 PS und 716 Nm Drehmoment ändert sich nichts.

Um wie viel sich der Preis für einen Purosangue erhöht, wenn man die Option Handling Speciale wählt, ist nicht bekannt. Der Grundpreis für den SUV liegt bei 380.000 Euro.