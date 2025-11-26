Fiat Dolce Camper Concept: Wohnmobil-Konzept zeigt künftigen XXL-Panda

Auf dem Autosalon im brasilianischen São Paulo hat Fiat den Dolce Camper als Konzeptfahrzeug vorgestellt. Mit viel blumigen Worten zum Design, aber wenig handfesten Inhalten präsentiert, soll das Konzept laut Fiat "eine neue Ära des Fiat-Designs vorstellen". Zum Camper wird der kantig geschnittene Dolce Camper durch ein Dachzelt, das aber wie der Rest des Autos eher in einen Fantasy-Film als auf einen Campingplatz gehört. Dennoch lässt das Konzept aufhorchen.

Ähnlichkeit zum Grande Panda Obwohl das Design von außen sehr futuristisch wirkt, lassen Details wie die Pixel-Scheinwerfer eine Verwandtschaft zum neuen Fiat Grande Panda erkennen. Ein auffälliges Merkmal ist das wie eine Schirmmütze nach vorne über die Windschutzscheibe gezogene Dach mit dem darauf befestigten Träger, der das Dachzelt trägt. Diese Schlafkabine ist nicht nur im Science-Fiction-Design gestaltet, sie lässt auch Fragen nach der Praxistauglichkeit offen, denn zum Einstieg müsste man dem Dolce Camper erst einmal auf das Dach steigen.

Ziemlich abgespaced ist auch der Innenraum mit dem ovalen Lenkrad (soll an die berühmte Teststrecke auf dem historischen Fiat Werk Lingotto erinnern) und den im Stil des Ur-Panda mit Stoff bezogenen Möbeln im Camping-Look. Was darunter steckt, wie groß sich Fiat den Dolce Camper vorstellt und wie viel Wahrheit in dem Konzept steckt, lassen die Italiener in Südamerika unbeantwortet. Lediglich die "Multi-Energie-Plattform" wird erwähnt, also nichts anderes als eine der neuen Stellantis STLA-Plattformen, die sowohl mit Verbrennern, Hybrid- und Elektroantrieben bestückt werden können.

Kommt der Fiat-SUV in Serie? Uns erinnert das Konzept jedoch an eine frühere Fingerübung der Fiat-Designer, und da könnte es tatsächlich spannend werden. Denn bereits vor der Präsentation des neuen Grande Panda hatte Stellantis eine Reihe von weiteren möglichen Ableitungen, vom SUV-Coupé bis zum Pick-up, vorgestellt. Darunter auch ein größerer Familien-SUV, der abgesehen von der im Computer gezeichneten Farbe genau dem jetzt vorgestellten Dolce Camper Concept entspricht.

Und zwischen den Zeilen kann man auch etwas lesen: In der sehr kurzen Presseinformation zum Dolce Camper verweist die Marke auf frühere in São Paulo vorgestellte Konzepte, darunter das Fastback Concept, das zu einem gleichnamigen Serienmodell wurde. Nachdem Fiat den Dolce Camper, beziehungsweise das SUV-Basisfahrzeug nun zum zweiten Mal in der Öffentlichkeit präsentiert, ist daher ein starker Hinweis auf ein künftiges Serienmodell. Der Grande Panda könnte demnach recht bald einen großen SUV-Bruder bekommen.