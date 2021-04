Neuer Honda Civic (2021) Geglättet, aufgeräumt und America First

Honda legt die 11. Generation der Civic auf und präsentiert den Kompakten zuerst seinen US amerikanischen Kunden – auch bei Kompaktwagen scheint sich das Hauptaugenmerk der Japaner inzwischen auf den amerikanischen Markt verschoben zu haben. Nachdem die Japaner bereits im November 2021 einen Prototyp der neuen Limousine gezeigt haben, schieben sie jetzt ein erstes Bild des Serienmodells nach. Unterschiede gibt es nicht.

Bessere Übersicht und schlichteres Design

Das Design des Civic hat Honda komplett überarbeitet – er wirkt breiter, die Schulterlinie ist niedriger und die Form an sich ist schlichter als beim Vorgänger. Für eine bessere Sicht des Fahrers wandern die A-Säulen ein Stück nach hinten und die Außenspiegel runter auf die Türbrüstungen. Innen gibt es jetzt eine volldigitale Instrumentenanzeige, die in einem extrem aufgeräumten Armaturenträger sitzt – Honda verabschiedet sich hier endgültig vom wild zerklüfteten Innenraum-Design vergangener Jahre. Der in der Mitte des Armaturenträgers sitzende Infotainment-Bildschirm hat eine Diagonale von neun Zoll (zirka 23 Zentimeter).

Steiferes Chassis, neue Airbags

Bei den Assistenzsystemen verspricht Honda den Stand der Technik, für mehr Sicherheit sollen aber auch neu entwickelte Airbags und eine verbesserte Fahrgastzellen-Struktur sorgen.

Unter der Karosserie soll ein steiferes Chassis sitzen und die Motoren sollen ein spritzigeres Fahren ermöglichen als bisher. Von Hybridisierung ist zumindest beim US-Modell nicht die Rede. Eine Neuauflage des extrem sportlichen R-Modells ist gesetzt, auch das darunter angesiedelte Si-Modell kommt neu – bisher hat Honda diese Variante nur auf dem US-Markt angeboten. Honda zielt mit dem großen Kompaktmodell, das in Nordamerika als Kleinwagen gilt, weiterhin auf junge Kunden – nicht umsonst fand die Präsentation des ersten Prototyps auf Twitch statt. Twitch ist eine Videostreaming-Plattform, die vor allen Dingen Computerspieler nutzen, um sich von anderem beim Spielen zuschauen zu lassen (Let's Play).

Honda Die Ruhe selbst: Honda hat den Innenraum des Civic gründlich aufgeräumt.

Proudly Made In USA

Honda schließt sein europäisches Civic-Werk im englischen Swindon 2021 – deshalb läuft das Auto in seiner Schrägheck-Version nun zum ersten Mal in Hondas US-Werk in Greensburg (Indiana) vom Band.

Honda liefert die Civic Limousine für den US-Markt ab Sommer 2022 aus, das Schrägheck folgt etwas später. Gefertigt wird die Civic-Limousine für Nordamerika im Werk Alliston in Kanada. Die Preise und Informationen für den europäischen Markt gibt es noch nicht. Das aktuelle Schrägheckmodell beginnt bei Preisen von rund 20.500 Euro (126-PS-Benziner).

Honda Die Schluterlinie des neuen Modells ist niedriger als beim Vorgänger und die Außenspiegel sind nach unten auf die Türbrüstung gewandert.

Umfrage 4589 Mal abgestimmt Wie ist Ihr erster Eindruck vom neuen Honda Civic? Auf den ersten Blick schaut er recht unscheinbar aus. Er gefällt mir sehr gut! mehr lesen

Fazit

Honda hat den neuen Civic dem Zeitgeschmack entsprechend schlicht-schick designt. Außerdem soll die Übersichtlichkeit gestiegen sein. Die digitale Instrumentenanzeige und der aufgeräumte Armaturenträger wirken angenehm ruhig – eine 180-Grad-Abkehr von den Zerklüftungs-Welten, die Honda seinen Fahrern in der Vergangenheit zumutete.

In Sachen Sicherheit, Steifigkeit des Chassis, Fahrverhalten und Motor-Performance verspricht Honda ordentliche Steigerungen, ohne Konkretes zu vermelden. Die Japaner scheinen sich immer stärker dem US amerikanischen Markt zuzuwenden – kein Wunder, schließlich sind sie dort extrem erfolgreich. So könnte es sein, dass auch der Civic ein nach amerikanischem Geschmack abgestimmtes Fahrzeug wird, was dann auch der europäische Kunde bekommt.