Hyundai Elantra Kleine Limousine mit neuem Design

In Deutschland und weiten Teilen von Europa ist der Hyundai Elantra schon lange kein Thema mehr. Hier setzten die Koreaner auf die i30-Modellfamilie. Auf anderen Weltmärkten ist die Kompakt-Limousine aber sehr begehrt. In den USA wird am 17. März die siebte Generation des Elantra in einem Hollywood-Event per Livestream enthüllt. Jetzt gibt es erste Teaser-Bilder.

Hyundai Elantra: Teaser für die 7. Generation

Elantra zeigt viel Kante

Der neue Hyundai Elantra setzt auf ein komplett neues Design. Die Koreaner nennen es „Parametric Dynamics“; wir sehen scharfe Kanten mit fließenden Linien kombiniert. Auch eine gewisse Ähnlichkeit zum eben erst vorgestellten G80 von der Luxus-Schwestermarke Genesis sind zu erkennen. Besonders markant wirken die scharfen Sicken in den Flanken, aus denen sich ein Dreiecksverbund ergibt. Dieses Designelement taucht auch an den Schürzen vorne und hinten mehrfach wieder auf. Die lange auslaufende Dachline macht die siebte Generation endgültig zum viertürigen Coupé. Die Scheinwerfer an der Front strecken sich bis weit in die Kotflügel hinein. Analog dürfen auch die Heckleuchten weit in die hinteren Seitenteile reichen. Die Überhänge an beiden Enden fallen lang aus.

Hyundai

Im Innenraum setzt der neue Hyundai Elantra, der 2020 als 2021er Modell auf den Markt kommen wird, auf eine Zweiteilung in der ersten Sitzreihe. Umlaufend um den Fahrer zeigt sich eine Struktur, die von der Tür über die Armaturentafel bis in die Mittelkonsole hinein reicht. Der Fahrer greift in ein ausgefallen designtes Vierspeichen-Lenkrad. Dahinter baut sich eine digitale Cockpit-Landschaft mit seitlich angehängtem Infotainment-Bildschirm auf.

Zur Antriebstechnik des neuen Modells macht Hyundai noch keine Angaben. Der aktuelle Elantra ist in den USA ausschließlich mit einem 147 PS starken Zweiliter-Vierzylinder-Benziner bestückt, der auf die Vorderräder wirkt.