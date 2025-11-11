Kia Tasman wird zur modularen Plattform für Militärtechnik

Kia setzt beim Tasman nicht auf ein festes Fahrzeugkonzept, sondern auf eine wandelbare Plattform. Die militärische Variante wird als Pritschenfahrzeug, geschlossener Aufbau, Flatbed oder sogar als reines Chassis angeboten – bereit für individuelle Anpassungen. Damit soll der Tasman verschiedenste Rollen übernehmen können: vom Truppentransporter bis zur mobilen Kommandoeinheit.

Die Zusatzausstattung liest sich wie ein Werkzeugkasten für Feldmissionen: Stahlstoßfänger mit Seilwinde, Sitze auf der Ladefläche, ein optionaler Durchgang zur Kabine, Funkvorbereitungen sowie ein Ansaugschnorchel für Wasserdurchfahrten bis 80 Zentimeter. Mit 224 Millimeter Bodenfreiheit, elektronischem Sperrdifferenzial und robuster Rahmenkonstruktion ist der Tasman auch abseits befestigter Wege gut gerüstet.

Kia gegen die Platzhirsche Während Klassiker wie der Mercedes G-Klasse "Wolf" oder der Toyota Land Cruiser vordefinierte Militärversionen anbieten, verfolgt Kia einen anderen Ansatz. Der Tasman lässt sich ab Werk auf konkrete Bedürfnisse abstimmen – sogar durch Lieferung als reines Chassis. Dieser Grad an Modularität ist in dieser Klasse selten und könnte für kleinere Armeen oder spezialisierte Einsatzkräfte besonders attraktiv sein.

Für den militärischen Tasman ist ausschließlich ein 2,2-Liter-Dieselmotor mit 210 PS und Achtgang-Automatik vorgesehen. Kia verzichtet auf komplexere Antriebslösungen – etwa Benziner oder Hybrid – zugunsten von Einfachheit, Reparaturfreundlichkeit und globaler Dieselverfügbarkeit. Das Fahrzeug erfüllt die Euro-5-Norm und richtet sich damit bewusst an Exportmärkte außerhalb Europas.