Suzuki Jimny aus Lego Kleinen SUV hingeklotzt

Mit Lego Ideas unterhält der Bauklötzchen-Hersteller eine Plattform auf der Lego-Fans ihre selbst erstellten Projekte präsentieren können. Finden sich hier genügend Unterstützer, so kann aus dem eigenen Modell möglicherweise ein echter Lego-Bausatz werden. Erreicht werden müssen 10.000 Supporter, dann steigt man auf in den Kreis der Lego Ideas Designer. Und erst dann schaut sich Lego tatsächlich den eigenen Entwurf näher an und erwägt eventuell eine Adaption ins Bausatz-Programm.

Kantig wie das Vorbild

TzyHerr91 hat mit Stand der Berichterstattung 536 Unterstützer für seinen Suzuki Jimny Sierra sammeln können. Das Modell zeigt den kleinen Allrad-SUV der vierten Generation. Der kantigen Form des Originals kommen die kantigen Lego-Steine entgegen. Das Dach des Jimny hat TyzHerr91 schwarz ausgeführt, die Karosserie in dem markanten Gelbton, der auf Wunsch auch das Serienauto schmückt.

Lego Ideas Ein Leiterrahmen liefert die Basis.

Der Modellaufbau folgt stilecht dem Vorbild. Die Basis bildet ein Leiterrahmen. Detailiert ausgearbeitet zeigen sich der komplette Antriebsstrang samt Vierzylinder-Motor und Abgasanlage. Auch im Innenraum gibt sich der Jimny extrem verspielt. Pedale, Bedienelemente, Anzeigen und Schalter – alles da. Selbst Dinge wie eine Sitzverstellung oder Öffner in den Türen sind extra ausgeführt. Heckklappe, Türen und vordere Haube lassen sich öffnen, die Sitze können umgelegt und in Längsrichtung verschoben werden. Für mehr Platz im Kofferraum sorgt eine umlegbare Rückbank. Wrr mehr Details im Motorraum erkunden möchte kann die Haube abnehmen. Funktional zeigen sich auch die Lenkung sowie die Federung.

Gebaut hat TyzHerr91 den Jimny übrigens für seine Verlobte. Es ist ihr Traumauto. Wenn auch Sie von einem Lego-Jimny träumen – TyzHerr91 freut sich über jede Stimme für seinen Entwurf. Wer nicht so lange warten möchte, kann hier bereits einen Jimny aus Bauklötzen als Bausatz erwerben.

Fazit

Ein Lego-Fan hat das Traumauto seiner Verlobten nachgebaut. Jetzt sucht er über die Plattform Lego Ideas Unterstützer für sein Suzuki Jimny Sierra-Projekt. Vielleicht wird ja ein echter Lego-Bausatz daraus.