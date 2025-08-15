Honda feiert ersten F1-Triumph: Horrende Summe für Formel-1-Modellauto

Die Honda Racing Corporation (HRC) veröffentlicht zum 60. Jahrestag des ersten Formel-1-Siegs in Mexiko ein limitiertes Maßstabsmodell des RA272. Mit diesem Wagen gewann Richie Ginther 1965 den WM-Lauf in Mexiko-Stadt. Es war der erste Sieg eines Formel-1-Autos, dessen Team und Motor aus Japan stammten. Der RA272 war zu diesem Zeitpunkt Hondas zweiter Formel-1-Wagen und eine Weiterentwicklung des RA271.

Das Fahrzeug besaß einen 1,5-Liter-V12-Motor mit 48 Ventilen und einer Leistung von rund 230 PS, in der Spätphase der Saison bis zu 240 PS. Das Aluminium-Monocoque senkte das Gewicht auf etwa 498 Kilogramm. Diese Eigenschaften machten den RA272 zu einem wettbewerbsfähigen Boliden. Beim Rennen auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez führte Ginther jede Runde an und sicherte Honda den historischen Erfolg. Für den US-Amerikaner blieb der Triumph in der Höhe der Millionen-Stadt der einzige Sieg seiner Formel-1-Laufbahn.

Für die stolzen Japaner lief das erste Engagement in der Königsklasse nicht sehr erfolgreich. Von 1964 bis 1968 sprangen nur zwei Siege heraus. Als Motoren-Lieferant in den 1980er- und 1990er-Jahren feierte Honda mit Williams und McLaren mehrere WM-Titel. Als man ab 2006 neben dem Motor erneut auch das Chassis selbst entwickelte, gelang nur noch ein weiterer Sieg. Es hat sich gezeigt, dass HRC als Motoren-Hersteller in der Formel 1 erfolgreicher ist. Das bewies man ab 2019 bei der Zusammenarbeit mit Red Bull.

450 Stunden Zusammenbau des Honda RA272 Die nun angekündigte Replik ist in zwei Maßstäben erhältlich. Die 1:8-Version ist auf 30 Exemplare limitiert, die 1:18-Variante auf 300 Stück. Jedes Modell ist nummeriert und wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert. Zusätzlich enthält die Verpackung ein Buch mit der Unterschrift von Koji Watanabe, dem Präsidenten von HRC.

Die Herstellung erfolgte in Kooperation mit der Amalgam Collection. Grundlage waren digitale 3D-Scans des Originalfahrzeugs aus dem Honda Collection Hall in Motegi. Über 1.600 Einzelteile bilden die Konstruktion. Für die Entwicklung waren rund 4.500 Stunden erforderlich, der Zusammenbau jedes Modells beansprucht etwa 450 Stunden.

Fast 30.000 US-Dollar für F1-Honda Der Preis für die 1:8-Variante liegt bei 28.995 US-Dollar (rund 25.000 Euro). Die 1:18-Modelle kosten je nach Ausführung zwischen 1.175 und 1.735 US-Dollar. Erstmals erhältlich sind sie während der Monterey Car Week. Am 15. August werden sie bei "The Quail, A Motorsports Gathering" präsentiert, am 15. und 16. August zudem bei der Rolex Monterey Motorsports Reunion. Im Anschluss beginnt der Online-Verkauf.