Maybach S 480 4Matic Sechszylinder für China

Maybach mit Sechszylinder: Was Mercedes mit dem Maybach GLS im Januar 2021 in China bereits vorexerziert hat, wiederholt sich jetzt mit dem Start der neuen Maybach S-Klasse auf dem chinesischen Markt.

China belegt teure und hubraumstarke Luxusautos mit einer empfindlichen Strafsteuer. Um dennoch viele Kunden zur neuen Maybach S-Klasse zu locken, legt Mercedes auch für die Luxuslimousine eine Basisversion mit Sechszylinder-Motor auf.

Der Maybach S 480 4Matic tritt wie der Maybach GLS 480 4Matic mit einem Dreiliter-Reihensechszylinder unter der Haube an. Der Biturbo-R6 leistet 367 PS und beaufschlagt den serienmäßigen Allradantrieb mit 500 Nm Drehmoment. Der Spurt von Null auf 100 km/h gelingt damit in 5,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird wie immer bei elektronisch abgeregelten 250 km/h erreicht. Der chinesische 480er entspricht damit in etwa der europäischen S-Klasse S 450 4Matic.

Noch keine China-Alternativen

Daimler In China startet Mercedes die Maybach S-Klasse mit einem Sechszylinder unter der Haube.

Trotz des Zylinder-Verzichts ist der Maybach S 480 4Matic in China kein günstiges Angebot. Umgerechnet werden für den Sechszylinder rund 187.500 Euro verlangt. Alternativen haben chinesische Maybach-Kunden noch keine, denn der Sechszylinder ist zum Marktstart der einzig verfügbare Motor. In Sachen Ausstattung bewegt sich aber auch der Sechszylinder voll auf Maybach-Niveau.

Da Daimler aber schon die V12-Variante der Maybach S-Klasse angekündigt hat, dürfte der Sechsliter-Motor mit über 600 PS nicht mehr lange auf sich warten lassen. In Europa startet der neue Maybach erst im Sommer 2021 – mit welchen Motorisierungen, wurde noch nicht kommuniziert.

Fazit

Daimler bringt die Maybach S-Klasse in China auf den Markt – zunächst allerdings nur mit einem Sechszylinder unter der Haube. "Nur" heißt allerdings dennoch 367 PS – ausreichend, um sich im Stau chinesischer Metropolen fortzubewegen.