Mercedes E-Klasse T-Modell S214 Weltpremiere Neues T-Modell – immer noch ein (T)raumschiff?

Als 1977 mit der Baureihe S123 die erste E-Klasse im Kombi-Format geboren wurde, waren solche Fahrzeuge noch in erster Linie schmucklose Transporter und Handwerker-Lieblinge. Die Luxus-Kombi-Klasse gab es allenfalls in den USA, statusbewusste Kunden griffen zur Limousine. Das T-Modell änderte diese Sichtweise auf solche Rucksackmodelle und begann eine beeindruckende Erfolgsgeschichte.

Und schon immer stand der E-Klasse-Kombi für eine bemerkenswerte Geräumigkeit des mit oberklassiger Auslegeware verzierten Ladeabteils, was die treue Fangemeinde auch von der Neuauflage erwartet. Zu Recht? Schauen wir mal. Der erste Blick auf die Front überrascht schon mal nicht sehr. Denn wie dieser S214 von vorne aussieht, wissen wir bereits seit der Premiere der W214 Limousine im April 2023, die traditionell etwas früher in den Markt startet.

Mercedes Limousine oder T-Modell? Optisch sind die beiden Varianten von vorne nicht zu unterscheiden.

In der ausführlichen Vorstellung der neuen E-Klasse Limousine (siehe verlinkter Beitrag unten) finden Sie auch alle Details zu Assistenztechnik, Infotainment-System und Innenraumdesign, hier beschränken wir uns auf die Eigenheiten des T-Modells im Vergleich zum W214. Wer nur das vordere Drittel des Wagens betrachtet, erkennt keinen Unterschied zwischen Limousine und T-Modell, von dem es wie auch beim W214 zwei verschiedene Kühlergrill-Ausführungen geben wird: Klassisch mit Motorhauben-Stern oder mit Sternchen-Optik und in den Grill integrierten Zentralstern.

Interessanter wird es beim Blick auf die Seite, wo Mercedes noch etwas mehr Dynamik als beim Vorgänger in die Dachform gegossen hat und fast schon Anleihen am CLS Shooting Brake nimmt. Ab der B-Säule fällt das Dach nach hinten ab, mit der filigran ausgeformten D-Säule und der großen, als Einheit erscheinenden Glasfläche ist diesem Kombi alles kastige fremd. Dabei wird das T-Modell nicht größer ausfallen als sein Limousinen-Pendant. Radstand, Länge, Breite – alles identisch zum W214.

E-Klasse S214 Abmessungen Abmessungen Länge (mm) 4.949 Breite (mm) 1.880 Höhe (mm) 1.469 Radstand (mm) 2.961 Wendekreis 11,6 m Kofferraumvolumen (l) 615-1.830 (PHEV 460-1.675)

Das Heckdesign zeigt weitere Ähnlichkeiten zur Limousine. Die gleich geformten Leuchteinheiten werden von je zwei LED-Elementen im Stern-Design dominiert und reichen durch eine mittige Verbindung der Leuchten optisch über die gesamte Wagenbreite.

Mercedes Die Form der Leuchteinheiten gleicht denen der Limousine, inklusive der sternförmigen LED-Elemente.

Der große Unterschied kommt natürlich hinter der Heckklappe, wo es bei der Limousine speziell mit dem PHEV-Antriebsstrang sehr überschaubar (370 Liter Ladevolumen) zugeht. Da kann der große T natürlich mehr, viel mehr. Schon bei voller Sitzbelegung verschwindet Gepäck mit maximal 615 Liter Volumen im Heck, ein bisschen weniger allerdings als beim Vorgänger (640 Liter). Mehr geworden ist der Platz dafür in der Maximalkapazität bei umgelegten Sitzen, 1.830 Liter stehen hier im Datenblatt, zehn mehr als beim S213. Wie schon bisher fordert die Elektrotechnik der Plug-in-Hybride ihren Laderaum-Tribut, hier reduzieren sich die genannten Volumina um jeweils 155 Liter.

E-Klasse S214 Gewichte Gewichte E 220d E 200 E 300 e Leergewicht kg 1.915 1.825 2.210 Zuladung kg 615 625 595 zul. Gesamtgewicht kg 2.530 2.450 2.805

Die Rücksitzlehnen lassen sich im Verhältnis 40:20:40 geteilt umlegen, viel Mühe macht das nicht: Die elektrische Klappung ist beim neuen T-Modell serienmäßig, zwei Tastschalter im Laderaum nehmen den Befehl hierfür entgegen. Für die Organisation im Ladeabteil sorgen zwei getrennt nutzbare Rollos, ein Netz zur Absicherung nach vorne und eine Abdeckung für das Gepäckabteil. Die Heckklappe öffnet und schließt selbstverständlich elektrisch.

Über zwei Tonnen Anhängelast

Ladung packt das Mercedes E-Klasse T-Modell nicht nur innen, sondern auch außen. Maximal 2,1 Tonnen dürfen an die elektrisch ausfahrbare Anhängekupplung (Option), die Stützlast liegt mit 84 Kilo praxistauglich hoch für den Transport schwerer E-Bikes. Gute Laune bei Gespannfahrten schafft außerdem der (aufpreispflichtige) Rangier-Assistent für die problemlose Rückwärtsfahrt. Eine spezielle Einstellung im Navigationssystem (Gespannroutenplaner) soll knifflige Situationen mit engen Straßen und verwinkelten Innenstädten vermeiden.

E-Klasse S214 Verbrenner technische Daten Technische Daten E 200 E 220d Hubraum ccm 1.999 1.993 Leistung kW/PS 150/204 145/197 max. Drehmoment Nm 320 440 Boost-Leistung kW/PS 17/23 17/23 Boost Drehmoment Nm 205 205 Verbrauch (vorl.) l/100 km 7,6-6,7 5,7-5,0 0-100 km/h 7,8 s 7,9 s vmax 231 km/h 230 km/h

Gut zu wissen: Die Luftfederung mit automatischer Niveuregulierung an der Hinterachse ist beim T-Modell wie bereits beim Vorgänger serienmäßig. Bei bis zu 625 Kilo Zuladung ist das hilfreich. Nicht ganz so viel (595 Kilo) darf der Plug-in-Hybrid zuladen, was uns zum Motorenkapitel bringt. Zum Marktstart setzt Mercedes beim T-Modell auf Vierzylinder, mild hybridisiert oder eben als PHEV mit großer Traktionsbatterie und starkem E-Antrieb ausgestattet. Im Gegensatz zur Limousine wird es allerdings zur Premiere keine 4-Matic-Allradmodelle geben. Auch die starke E 400 e 4-Matic-Variante der Limousine entfällt entsprechend zumindest vorerst.

E-Klasse S214 PHEV technische Daten Technische Daten E 300 e Hubraum ccm 1.999 Leistung kW/PS 150/204 max. Drehmoment Nm 320 E-Mot. Leistung kW/PS 95/129 E-Mot. Drehmoment Nm 440 Systemleistung kW/PS 230/313 Systemdrehmoment Nm 550 Verbrauch (vorl.) l/100 km 0,9-0,6 Verbrauch (vorl.) kWh/100 km 21,4-19,1 el. Reichweite (vorl.) km 95-113 0-100 km/h 6,5 s vmax 227 km/h

Beim Verbrauch nach WLTP rangieren die T-Modelle um eine Kleinigkeit über den Limousinen, im Alltagseinsatz dürfte das kaum feststellbar sein. So liegt auch die elektrische Reichweite des Plug-in-Hybrids um wenige Kilometer unterhalb des W214, ist mit rund 100 Kilometer aber nach wie vor enorm, wodurch sich der E 300 e in den meisten Alltagssituationen als Elektroauto bewegen lässt. Die genannten Motorisierungen sind jedoch noch nicht die finale Ansage, sowohl ein Diesel-PHEV als auch leistungsstarke Reihensechszylinder als Diesel und Benziner werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Für die hier beschriebenen ersten T-Modelle steht erst einmal der Herbst als Verkaufsstart im Terminkalender. Zur Präsentation hat Mercedes noch keine Preise genannt. Angesichts der jüngsten Entwicklung innerhalb der Marke darf jedoch von fünfstelligen Preiserhöhungen gegenüber der Vorgänger-Generation ausgegangen werden.

Fazit

Für Dienstreisende, vielfahrende Familien und begeisterte Hobby-Spediteure war das T-Modell der Mercedes E-Klasse schon immer der Stern am Kombi-Himmel. Mit der Neuauflage, inzwischen die siebte Generation, bleibt Mercedes diesem Anspruch treu: Fast zwei Kubikmeter Ladevolumen treffen auf Oberklasse-Komfort und hochklassige Technik.