Mercedes Edition 2021 Sondermodelle für A-, B- und V-Klasse sowie CLA & GLA

Die Sonderausführungen erhalten die AMG-Line in Kombination mit dem Night-Paket. Bis auf die V-Klasse gibt es für die Kompakt-Modelle zudem noch den Diamantgrill mit Pins und Lamellen in Schwarz. Am Heck sind die Auspuffendrohre in hochglänzendem Schwarz ausgeführt. Den Kontakt zur Straße halten 18 Zoll große AMG-Leichtmetallfelgen im Fünf-Doppel-Speichen-Design; beim GLA sind es 19 Zoll große Felgen. Die V-Klasse darf sich ebenfalls über 19-Zöller – jedoch mit sieben Doppel-Speichen – freuen.

Mercedes-Edition 2021 mit LED-Licht

In Sachen Sicherheit bieten die Edition-2021-Modelle LED-Scheinwerfer bzw. das LED Intelligent Light System (V-Klasse.) Neben der Ambientebeleuchtung und Alu-Zierelementen gibt es zusätzlich noch die beleuchteten Einstiegsleisten mit dem "Mercedes-Benz"-Schriftzug sowie Wechsel-Cover.

V-Klasse mit zweiter Schiebetür

Mercedes Das Edition-2021-Paket der Mercedes V-Klasse kostet ab 3.589 Euro.

Für die Mercedes V-Klasse in der Edition-2021-Version ist eine zusätzliche Schiebetür auf der linken Seite vorgesehen. Zusätzlichen Ladekomfort bietet eine separat zu öffnende Heckscheibe. Apropos Heck: Dort hat Mercedes ein weiteres Chrom-Element an der Unterkante der Heckscheibe verbaut. Mehr Sicherheit gibt der Fernlicht-Assistent Plus, mehr Komfort das MBUX-Infotainmentsystem mit seinem 10,25 Zoll Touchscreen.

Erhältlich ist die Edition 2021 für alle Motorisierungen von A- und B-Klasse, den CLA als Coupé und Shooting Brake inklusive der Plug-in-Hybride sowie den GLA und die V-Klasse. Dazu ist sie bei den Pkw-Modellen kombinierbar mit den Business-Paketen und optionalen Sonderausstattungen der jeweiligen Baureihe. Der Paketpreis für die Edition 2021 beträgt 4.950,40 Euro für die Pkw-Modelle. Für die V-Klasse Edition 2021 beträgt der Paketpreis 6.655 Euro beziehungsweise 3.589 Euro für die Avantgarde Edition.

Fazit

Mercedes legt das Edition-Paket in Kombination mit der AMG-Line und dem Night-Paket wieder auf. Für die Kompaktmodelle A- und B-Klasse sowie GLA und CLA kostet das Paket 4.950,40 Euro. Für die Mercedes V-Klasse ist es ab 3.589 Euro erhältlich.