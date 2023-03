Mercedes EQB: Facelift für den Elektro-GLB

Seit 2021 bietet Mercedes den EQB in Deutschland an, zuvor debütierte das Modell mit drei Sitzreihen und sieben Sitzplätzen in China. Die Faceliftversion wird in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf den Markt kommen.

Neues Lenkrad im EQB

Das Exterieur entwickelt Mercedes nur moderat. An der Front erhält der SUV einen überarbeiteten Grill sowie eine neugestaltete Schürze. Das Innenleben der Scheinwerfereinheiten wird modifiziert. Ähnlich sieht der Look am Heck aus. Hier beschert Mercedes den Leuchten ein neues Inlay, die Schürze werden ebenso modernisiert.

Anders im Innenraum. Hier verbaut Mercedes im EQB, oder intern X243 genannt, ein neues unten abgeflachtes Lenkrad mit drei Speichen – wobei die waagerechten Speichen als Doppelstreben ausgeführt sind. Kleinere Details sollen das Interieur moderner machen, es bleibt aber grundsätzlich bei dem bekannten fast Display-Cockpit, das bis zur Mitte hinausragt. Auch die auffälligen Luftausströmer im Turbinendesign sind wieder im Einsatz. Neben einem Update der Infotainment- und Fahrerassistenzsysteme kommt das Facelift ebenfalls in den Genuss von neuen Polsterdesigns sowie neu zugeschnittenen Ausstattungslinien.

Mehr Reichweite? Mehr Preis!

Bei Thema Antriebe wird sich mit dem Facelift wenig ändern. Vier Motorisierungen bietet Mercedes auch weiterhin an. Da ist der EQB 250 mit einer Reichweite von 422 bis 473 Kilometer und 190 PS Leistung. Der EQB 250+ mit ebenfalls 190 PS kommt auf 452 bis 507 Kilometer Reichweite, der EQB 300 verfügt über 228 PS mit Allradantrieb 4Matic (387 bis 423 Kilometer Reichweite) und als Top-Modell steht der 292 PS starke EQB 350 4Matic in der Liste. Letzterer bringt es auf 387 bis 423 Kilometer Reichweite. Die Preise reichen von 52.550 Euro bis 58.200 Euro. Durch Anpassungen an der Batterietechnik dürften die Reichweiten steigen, ebenso die Preise.

Fazit

Mercedes macht den EQB für seine zweite Lebensphase frisch. Der siebensitzige SUV mit reinem E-Antrieb erhält leichte Retuschen beim Ex- und Interieur sowie marginale Änderungen bei der Technik.