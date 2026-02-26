AMS Kongress
Van
Neuvorstellungen & Erlkönige

Mercedes V-Klasse Special Edition Style und Avantgarde: Zur Feier mit Lieblings-Paketen

Mercedes V-Klasse Special Edition Style und Avantgarde
Zur Feier mit Lieblings-Paketen

Zum 140. Markengeburtstag legt Mercedes von der V-Klasse zwei Sondereditionen auf. Die bündeln beliebte Ausstattungen zu neuen Paketen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.02.2026
Als Favorit speichern
Mercedes V-Klasse Special Edition STYLE und AVANTGARDE
Foto: Mercedes

Vor 140 Jahren meldete Carl Benz das Patent für das erste Automobil an. Dieses Jubiläum feiert Mercedes auch mit der V-Klasse . Von der Großraumlimousine werden dazu zwei Editionsmodelle aufgelegt. Die Sondermodelle der V-Klasse basieren auf den Ausstattungslinien Style und Avantgarde, die um zusätzliche Ausstattungspakete aufgewertet werden.

Mehr Komfort und Luxus für die V-Klasse

Darin bündelt Mercedes von V-Klasse-Kunden häufig gewählte Optionsausstattungen, die vor allem den Komfort an Bord erhöhen sollen. Die Style-Ausstattung wird so um eine Metallic-Lackierung, das Winter-Paket, das Park-Paket mit 360-Grad-Kamera sowie das Fahrassistenzpaket und das Style-Plus-Paket ergänzt. Zu haben ist die so aufgerüstete V-Klasse Special Edition Style, die in allen Längen und mit allen Motorisierungen angeboten wird, zu Preisen ab 64.721 Euro.

Wird die höherwertige Avantgarde-Ausstattung gewählt, so legt der Ausstattungsumfang im Editionsmodell um eine Metallic-Lackierung, ein Burmester-Surround-Soundsystem, das Winter-Paket, das Fahrassistenzpaket, das Easy-Pack-Paket, 18 Zoll große Leichtmetallfelgen sowie Augmented Reality für das MBUX-Navisystem zu. Auch hier sind alle Fahrzeuglängen und Motorisierungen kombinierbar. Die Preise für V-Klasse Special Edition Avantgarde starten ab 73.715 Euro.

Die genannten Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und gelten für private und gewerbliche Einzelkunden mit einer Fuhrparkgröße bis zu 19 Fahrzeugen und sind nur für Kauf gültig und nicht in Verbindung mit Leasing oder Finanzierung.

Fazit

