Tesla baut Model S und Model X nicht mehr: Letzte Exemplare vom Band gerollt

Tesla beendet die Fertigung von Model S und Model X . Am 10. Mai veröffentlichte der Hersteller auf X Fotos der letzten Fahrzeuge aus dem kalifornischen Werk Fremont.

Zwei Modelle, die Teslas Aufstieg geprägt haben Mit dem Model S startete Tesla 2012 in die Großserie und setzte früh auf ein Elektroauto-Konzept, das viele Hersteller später übernahmen: große Reichweite, starke Fahrleistungen und Software als zentrales Element. Das Model X folgte als SUV-Variante und brachte Tesla zusätzlich in ein volumenstärkeres Segment. Beide Modelle trugen lange Zeit das Markenimage – und ebneten den Weg für die noch erfolgreicheren Model 3 und Model Y.

"Winterkorn ließ testen": Wolfsburg schaute genau hin Rund um den frühen Erfolg des Model S kursiert bis heute eine Anekdote aus Wolfsburg: VW-Chef Martin Winterkorn wollte demnach genau wissen, was Tesla da geschaffen hatte. Laut mehreren Berichten ließ er drei Model S kaufen, intensiv testen und anschließend zerlegen – und soll danach zu seinen Entwicklern gesagt haben: "Ein solches Auto hätte ich von Ihnen erwartet."

Piëch und Tesla: Gerüchte um Übernahmeversuch Auch über einen möglichen Übernahmevorstoß gibt es seit Jahren Berichte: Der damalige VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch soll 2013 nach einer Probefahrt mit einem schwarzen Model S Interesse an Tesla entwickelt und einen Einstieg beziehungsweise eine Übernahme ausgelotet haben. Elon Musk soll abgelehnt haben.

Tesla Am 10. Mai 2026 liefen im Tesla-Werk im kalifornischen Fremont die letzten Exemplare des Model S (links) und des Model Y vom Band. An anderen Standorten produziert Tesla die beiden Modelle nicht.

Chefentwickler des Model S: Peter Rawlinson Technisch verband das Model S eine Reihe bekannter Namen aus der Autoindustrie mit Tesla. Als federführender Entwickler gilt Peter Rawlinson, zuvor unter anderem bei Jaguar und Ruf. Später führte Rawlinson Lucid als CEO – bis 2025.

Tesla Die Mitarbeiter des Werks verabschieden sich von den beiden legendären Modellen. Künftig werden sie wohl den autonomen Tesla-Roboter Optimus herstellen.

Keine Infos zu einem Nachfolger Der komplette US-Bestand ist anscheinend ausverkauft und Tesla nennt keinen direkten Nachfolger für Model S und Model X. Der Hersteller äußert sich im Zusammenhang mit dem Produktionsende auch nicht dazu, wie er die Lücke im Portfolio schließen will. In Fremont soll demnächst der vollautonome Roboter Optimus vom Band "laufen", grundsätzlich sieht Tesla-Chef Elon Musk die Zukunft in vollautonom fahrenden Robotaxis.