Volvo 244 DL im Test von 1975: Der schwedische Ziegelstein schluckt mehr als 14 Liter

Mehr Volvo geht nicht: Der 240 gilt als typisches Auto der schwedischen Marke. Solide Bauweise und hohe Sicherheitsstandards festigten den Ruf der Marke, vernünftige Autos zu bauen. Dazu kommt die lange Bauzeit. Trotz der eher unsportlichen Form war der 240 auch im Tourenwagensport erfolgreich, was ihm den Spitznamen "fliegender Ziegelstein" einbrachte. Als Nachfolger der 140/160-Baureihe kommt der 240er 1974 auf den Markt, und zwar als zwei- und viertürige Limousine sowie als Kombi. Ebenfalls bald verfügbar sind die Sechszylinder-Versionen. Allen gemeinsam ist die Nomenklatur: Die Ziffer 2 steht für die Baureihe, die zweite Ziffer für die Zahl der Zylinder, die dritte für jene der Türen. Eine Ausnahme macht da nur der 244 GL D6 mit Sechszylinder-Diesel....
Volvo 244 DL im historischen Test :So gut fährt die Sicherheits-Ikone
Inhalt von
In auto motor und sport 4/1975 stellte sich der neue Volvo 244 DL dem Test. Mit überarbeitetem Fahrwerk, neuem 2,1-Liter-OHC-Motor und verbessertem Sicherheitskonzept sollte die 240-Baureihe zeigen, dass Volvo technisch wieder auf Augenhöhe fährt. Der Original-Bericht klärt, wie sich die schwedische Mittelklasse-Limousine zwischen Komfort, Sicherheit und Fahrleistungen behauptet.
Veröffentlicht am 19.02.2026
Foto: Hans Peter Seufert