Volvo 244 DL im Test von 1975: Der schwedische Ziegelstein schluckt mehr als 14 Liter

Mehr Volvo geht nicht: Der 240 gilt als typisches Auto der schwedischen Marke. Solide Bauweise und hohe Sicherheitsstandards festigten den Ruf der Marke, vernünftige Autos zu bauen. Dazu kommt die lange Bauzeit. Trotz der eher unsportlichen Form war der 240 auch im Tourenwagensport erfolgreich, was ihm den Spitznamen "fliegender Ziegelstein" einbrachte. Als Nachfolger der 140/160-Baureihe kommt der 240er 1974 auf den Markt, und zwar als zwei- und viertürige Limousine sowie als Kombi. Ebenfalls bald verfügbar sind die Sechszylinder-Versionen. Allen gemeinsam ist die Nomenklatur: Die Ziffer 2 steht für die Baureihe, die zweite Ziffer für die Zahl der Zylinder, die dritte für jene der Türen. Eine Ausnahme macht da nur der 244 GL D6 mit Sechszylinder-Diesel....