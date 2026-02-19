AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Oldtimer

Volvo 244 DL im Test von 1975: Der schwedische Ziegelstein schluckt mehr als 14 Liter

Volvo 244 DL im historischen Test
So gut fährt die Sicherheits-Ikone

Inhalt von

In auto motor und sport 4/1975 stellte sich der neue Volvo 244 DL dem Test. Mit überarbeitetem Fahrwerk, neuem 2,1-Liter-OHC-Motor und verbessertem Sicherheitskonzept sollte die 240-Baureihe zeigen, dass Volvo technisch wieder auf Augenhöhe fährt. Der Original-Bericht klärt, wie sich die schwedische Mittelklasse-Limousine zwischen Komfort, Sicherheit und Fahrleistungen behauptet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.02.2026
Als Favorit speichern
Volvo 244 DL auto motor und sport 04/1975
Foto: Hans Peter Seufert

Mehr Volvo geht nicht: Der 240 gilt als typisches Auto der schwedischen Marke. Solide Bauweise und hohe Sicherheitsstandards festigten den Ruf der Marke, vernünftige Autos zu bauen. Dazu kommt die lange Bauzeit. Trotz der eher unsportlichen Form war der 240 auch im Tourenwagensport erfolgreich, was ihm den Spitznamen "fliegender Ziegelstein" einbrachte. Als Nachfolger der 140/160-Baureihe kommt der 240er 1974 auf den Markt, und zwar als zwei- und viertürige Limousine sowie als Kombi. Ebenfalls bald verfügbar sind die Sechszylinder-Versionen. Allen gemeinsam ist die Nomenklatur: Die Ziffer 2 steht für die Baureihe, die zweite Ziffer für die Zahl der Zylinder, die dritte für jene der Türen. Eine Ausnahme macht da nur der 244 GL D6 mit Sechszylinder-Diesel....

Mehr zum Thema 80 Jahre, 80 Tests