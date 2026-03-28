Wann wird die Uhr umgestellt? Das müssen Autofahrer beachten

Die Antwort ist einfach: Die Umstellung auf die Sommerzeit erfolgt immer am letzten Sonntag im März. Für 2026 ist das der 29.3. Um 2 Uhr morgens werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Das bedeutet, dass es um 2 Uhr dann 3 Uhr ist. Durch die Umstellung erreicht man mehr Tageslicht in den Abendstunden, auch um Energie zu sparen. Doch die Umstellung hat auch Auswirkungen.