Seit März 2023 steht bei den europäischen Händlern der neue Mitsubishi ASX in den Showrooms. Der ist allerdings nicht wirklich neu, sondern nur ein umgebadgter Captur von Allianzpartner Renault. Wie ein wirklich neuer ASX aussehen könnte, hatten die Japaner im Herbst 2022 mit dem XForce Concept auf der Vietnam Motor Show angedeutet. Knapp ein Jahr später steht schon das Serienmodell in den Startlöchern. Der neue Mitsubishi SUV wurde am 10. August 2023 auf der Indonesia International Auto Show präsentiert.