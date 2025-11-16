Neuer Audi Q9 erwischt: Luxus-SUV Horch-Edition?

Eine besonders exklusive Variante wurde nun von unserem Erlkönig-Jäger erwischt. Sie könnte zudem in einer besonderen Ausführung unter der Edel-Ausstattung "Horch" firmieren und sich gegen Maybach und Rolls-Royce oder Bentley stellen.

Audis Top-Q9 mit Top-V8 Wie der Q9 und der SQ9 basiert der "Horch" auf der neuen Premium Platform Combustion (PPC), die für längs eingebaute Motoren ausgelegt ist. Sie erlaubt sowohl klassische Verbrenner als auch Plug-in-Hybride. Nach ersten Informationen könnte ein Vierliter-V8 mit Twin-Turboaufladung das Topmodell antreiben – kombiniert mit einem Plug-in-Hybridsystem. Die Systemleistung dürfte bei rund 782 PS und 1.000 Nm Drehmoment liegen.

Das Fahrzeug wird serienmäßig mit Allradantrieb und einem automatischen Getriebe ausgeliefert. Auch ein adaptives Luftfederfahrwerk und eine Allradlenkung sind zu erwarten, um das Fahrverhalten trotz der Abmessungen dynamisch zu halten.

Q9 "Horch" mit neuer Optik Der aktuelle Q9-Erlkönig scheint in einer besonders hochwertigen Ausführung daherzukommen. Augenfällig der neu gestaltete Grill, der im Vergleich zu den bisherigen Prototypen vertikale Streben zeigt. Diese erinnern an den A8 L Horch für den chinesischen Markt, der 2021 präsentiert wurde.

Mit Blick auf die potenziellen Q9-Märkte würde eine Super-Luxus-Ausführung des Q9 durchaus Sinn ergeben. Zweifarblackierungen, zusätzliche Chromdetails, dezente Horch-Embleme sowie die charakteristische "H-Krone" und exklusive Felgen prägen die Optik und nehmen den Mercedes-Maybach GLS ins Visier.

Luxus im Innenraum Im Innenraum setzt der mögliche Audi Q9 Horch auf ein Ambiente, das sich deutlich vom Standardmodell abhebt. Der Fokus liegt klar auf dem Fond, der mit zwei großzügig ausgeführten Einzelsitzen ausgestattet sein dürfte – jeweils mit Massage-, Heiz- und Belüftungsfunktion sowie elektrisch verstellbaren Lehnen und Beinauflagen. Eine breite Mittelkonsole trennt die Sitze und bietet Platz für Bedienelemente, Ablagen oder ein optionales Kühlfach.

Zur Ausstattung könnten auch einklappbare Tische, ein separates Rear-Seat-Entertainment-System und erweiterte Ambientebeleuchtung gehören. Die Materialien folgen dem Konzept des A8 L Horch: edle Lederbezüge mit feiner Rautensteppung, Horch-Prägungen in den Kopfkissen, hochflorige Teppiche und aufwendig verarbeitete Zierleisten aus offenporigem Holz oder gebürstetem Metall.

Für die vorderen Plätze sind ein volldigitales Cockpit mit 11,9-Zoll-Instrumentendisplay, ein 14,5-Zoll-Zentralbildschirm und ein separater 10,9-Zoll-Display für den Beifahrer vorgesehen. Ergänzt wird das Gesamtbild durch eine verbesserte Geräuschdämmung, Akustikverglasung und eine speziell abgestimmte Innenbeleuchtung, die den luxuriösen Charakter des möglichen Q9 Horch zusätzlich unterstreicht.

Horch als Luxuslinie Der Zusatz "Horch" ist eine Hommage an Audi-Gründer August Horch und steht für Exklusivität. Schon der 2021 präsentierte Audi A8 L Horch in China zeigte, wie Audi den Namen für besonders luxuriöse Modelle nutzen könnte. Offiziell bestätigt ist die Bezeichnung für den SUV bislang nicht.

Die Premiere des Audi Q9 wird für 2026 erwartet, die Markteinführung dürfte 2027 folgen. Hauptmärkte sind die USA, China und der Nahe Osten, wo große Luxus-SUVs besonders gefragt sind. In Europa wird das Modell voraussichtlich nur in kleiner Stückzahl angeboten.