Genesis Electrified GV70 (2021) iX3-Konkurrent vor Premiere

Hyundais Edelmarke Genesis bringt eine elektrisch angetriebene Version des kompakten SUV GV70. Der Electrified GV70 feiert sein Debüt auf der Auto Guangzhou in China am 19.11.2021.

Bis 2025 will der Hyundai-Konzern 23 neue elektrische Modelle auf den Markt bringen und dazu trägt auch Genesis sein Scherflein bei. Neben dem Genesis GV60, einem Klon des Hyundai Ioniq 5 oder des Kia EV6, haben die Koreaner schon den G80 als Electrified-Modell am Start – weitere Modelle folgen.

Genesis Electrified GV70 mit geschlossenem Grill

Auf dem ersten Teaser-Bild ist bereits zu erkennen, dass sich der Electrified GV70 am G80-Pendant orientiert. Der charakteristische Crestgrill bleibt erhalten, ist jedoch geschlossen und beherbergt die Ladebuchse. Außerdem ist die vordere Schürze geschlossen und weist keine Lufteinlässe wie beim konventionell betriebenen GV70 auf. Die Scheinwerfer sind im typischen Doppel-LED-Design gehalten. Am Heck des bereits vor Monaten abgeschossenen Erlkönigs sind bereits die schmalen Leuchten mit der Zweiteilung gut zu erkennen, Auspuffendrohre gibt es natürlich nicht.

Im Gegensatz zum GV60 basiert der Electrified GV70 wie auch der elektrische G80 auf der M3-Plattform, die schon die Modelle mit Verbrennungsmotoren trägt. Sie wurde für den Einsatz von E-Antrieben modifiziert. Entsprechend orientiert sich der Antrieb an dem der Limousine. Sie kommt mit einem 87,2-kWh-Akku sowie mit je einem Elektromotor an jeder Achse daher. Der System-Output liegt bei 370 PS, das maximale Drehmoment bei 700 Nm. Die Reichweite sollte rund 450 bis 500 Kilometern betragen. Die Ladeleistung beträgt 350 kW und dank 800V/400V-Multi-Schnellladesystem ist der Akku in rund 20 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen.

Der elektrifizierte GV70 ist wohl auch das erste Elektrofahrzeug von Hyundai, das in Montgomery-Werk im US-Bundesstaat Alabama gebaut wird.

Fazit

Genesis setzt seine Modellpolitik fort und verpasst seinen Limousinen und SUV der 70er, 80er und 90er-Baureihe einen rein elektrischen Antrieb. Jetzt ist der Electrified GV70 dran, der in China sein Premiere feiert. Bis 2025 sollen 23 neue E-Autos des Hyundai-Konzerns an den Start gehen.