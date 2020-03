Erlkönig Rolls-Royce Ghost (EWB) Neuer Luxus-Liner mit langem Radstand erwischt

Auch der lange Ghost baut auf der neuen Plattform auf, die schon den Phantom und den Cullinan trägt. Der um 17 Zentimeter verlängerte Radstand bedeutet natürlich deutlich mehr Platz im Innenraum, der im Falle des Ghost EWB allein den hinteren Passagieren zu Gute kommt.

Luxuriöser Innenraum mit vielen Helfern

Die dürfen sich aber nicht nur über mehr Platz freuen, sondern auch über einen komplett überarbeiteten Innenraum. Hier hält die Marke die bekannten Individualisierungsprogramme bereit – dazu gibt es die aus Phantom und Cullinan bekannten Fahrerassistenz- und Infotainmentsysteme wie Rundum-Kamerasystem, Nachtsichtmodus, Tempomat sowie Kollisionswarnung, Spurassistent, WiFi-Hotspot und Headup-Display.

Für den Antrieb sorgt ein 6,75 Liter großer Twin-Turbo-V12, der 570 PS und rund 900 Nm Drehmoment bereitstellt. Gekoppelt ist der Zwölfender mit einer Achtgang-Automatik von ZF. Ein weiteres technisches Highlight: Auch der Rolls-Royce Ghost EWB erhält optional eine Allrad-Lenkung. Ansonsten erhält der neue Allradler, der auf einer Alu-Spaceframe-Plattform basiert, eine 48-Volt-System. Übrigens, die neue Plattform sorgt für deutlich weniger Gewicht, kommt der Ghost doch in der aktuellen Version auf rund 2,4 Tonnen.

Optik ändert sich nur sanft

Optisch ändert Rolls-Royce seinen Ghost nur marginal. Die Form bleibt weitgehend erhalten, auch die gegenläufig öffnenden Türen gibt es in der neuen Generation. An der Front dürfte es kleinere Änderungen an dem massiven Grill und den im Vergleich kleinen Scheinwerfern geben. Auch Schürzen und Schweller werden angepasst.