Peugeot 208 Facelift: Der Kleine zeigt mehr Kralle

Neuer LED-Look an Front und Heck

Erkennungsmerkmale des verjüngten 208 sind die neuen Lichtsignaturen an der Front und Heck, die sich an das Erscheinungsbild des 9X8 Hypercar und des neuen Peugeot 508 anlehnen. Kennzeichen sind die drei langen vertikalen Lichtbalken, die in die glänzend schwarzen Lufteinlässe des Stoßfängers integriert sind. In der GT-Version werden die durch drei LED-Elemente in den Voll-LED-Scheinwerfern zusätzlich aufgegriffen. Im Zentrum des neuen Kühlergrills mit Muster in Wagenfarbe sitzt jetzt das neue Markenlogo. Neu im Drei-Streifen-Design – nun waagrecht orientiert – präsentieren sich auch die LED-Rückleuchten. In der GT-Version sind auch die Rückfahrscheinwerfer und die Blinker in LED-Technik ausgeführt.