Porsche Elektro-Flaggschiff ab 2025 Halb Limousine, halb Crossover

Porsche bringt ein großes Crossover-Modell oberhalb des Cayenne auf den Markt. Das Flaggschiff der Marke soll in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts an den Start gehen.

Wie die Automotive News berichtet, haben Händler in den USA auf einer Präsentation eine erste Zeichnung des Modells gesehen. Sie berichten von einer "sehr Porsche untypischen" Form mit einem "flachen Heckdesign". Das Modell sei "halb Limousine, halb Crossover" und "verwegen" ohne eine Verwandtschaft zum Cayenne oder Macan. Eine dritte Sitzreihe sei ebenfalls möglich.

Porsche Crossover-Limousine als Audi Landjet-Klon

Gegenüber der Automotive News wollte ein Porsche-Sprecher die Existenz des Modells weder bestätigen noch dementieren. Es handle sich bei der Zeichnung um ein Modell aus dem Porsche Unseen-Programm, "von denen die meisten nicht über die Ideenphase hinauskommen". Trotzdem würde man "ständig neue Möglichkeiten erkunden, wo wir in Zukunft konkurrieren können." Ein explizites Crossover-Modell wurde in der Unseen-Reihe nämlich nicht veröffentlicht und schürt natürlich die Spekulationen, dass Porsche hier womöglich bereits eine interne Design-Studie angefertigt, uns jedoch vorenthalten hat.

Ende 2020 hatte Porsche eine Reihe von noch nie gezeigten Prototypen unter dem Motto Unseen veröffentlicht – darunter einen Safari-911, einen Porsche Van sowie den Vision 960 Turismo, als eine langgestreckte Limousine mit vier Türen und ... mit Elektroantrieb. In puncto Design waren am 1:1-Modell schon 2016 erste Designelemente des Taycan zu sehen. Indes fehlt der Limousine jedwede Crossover-Attitüde. Hier könnte natürlich Porsche den Taycan Sport Turismo- / Cross-Turismo-Trick anwenden und dem Modell mehr Bodenfreiheit (für die Batteriestacks) und Plasik-Anbauteile (für die SUV-Optik) verpassen.

Porsche Flaggschiff steht auf PPE-Basis

Mit Blick auf die Design-Beschreibung könnte es sich um ein Porsche-Modell handeln, dass in Kooperation mit Entwicklungspartner Audi im Rahmen des Artemis-Projekts entsteht. Mitte 2021 hatten die Ingolstädter mit gleich drei Conceptcars die elektrische Zukunft skizziert. Neben der großen Reiselimousine Grand Sphere (Projektname Landjet) und dem flachen Sportwagen Sky Sphere wurde mit dem Urban Sphere auch die Silhouette eines Crossovers veröffentlicht. Letzterer wird erst im Frühjahr 2022 als Studie in China gezeigt. Alle drei Modelle basieren auf der gemeinsam mit Porsche entwickelten Premium Plattform Electric (PPE). Der Grand Sphere soll ab 2024 an den Start gehen und ähnlich wie der Sky Sphere über einen 465 kW starken E-Motor mit 750 Nm Drehmoment und einer 80 kW großen Batterie verfügen.

Fazit

Porsche soll in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts eine Crossover-Limousine an den Start bringen, die Porsche-untypisch ausfällt. So wollen es Händler auf einer Präsentation gesehen haben. Wenngleich Porsche weder dementiert noch bestätigt, könnte das Modell auf der mit Audi gemeinsam entwickelten PPE-Basis stehen. Damit wäre es ein Schwestermodell zur intern bei Audi "Landjet" genannten Reiselimousine.