Preise Skoda Fabia Combi Tschechen-Kombi ab 14.840 Euro

Der Skoda Fabia Combi stehen drei Benziner sowie die Ausstattungslinien Active, Ambition, Style und Monte Carlo zur Wahl. Basisbenziner ist der 1.0 MPI mit 60 PS und einem manuellen Fünfgang-Getriebe. Sein Preis: 14.840 Euro. Allerdings steht der Fabia Combi dann ausschließlich in der Uni-Lackierung Energy-Blau zur Wahl. Jede weitere Farbe kostet Aufpreis. Darüber steht der 1.0 TSI mit 95 PS, der ab 16.690 Euro zu haben ist. Top-Benziner ist der 1.0 TSI in der 110-PS-Leistungsvariante, der erst ab der Ambition-Ausstattung zu haben ist und wenigstens 19.590 Euro kostet.

Skoda Fabia Combi in vier Ausstattungsvarianten

In der Basisausstattung Active tritt der Skoda Fabia Combi unter anderem mit Multikollisionsbremse, Querdifferenzialsperre XDS+, Zentralverriegelung, ein höhen- und längseinstellbares Dreispeichenlenkrad und getönten Scheiben an. Die Ausstattungslinie Ambition bringt zusätzlich einen Frontradarassistent samt integrierter City-Notbremsfunktion, Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber vorn, Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Speedlimiter, elektrische Außenspiegel, ein Musiksystem und eine geteilt umlegbare Rückbank mit.

In der Style-Version sind unter anderem alle verfügbaren Sicherheitssysteme, 15-Zoll-Leichtmetallfelgen, ein Multifunktions-Lederlenkrad, weitere Lederumfänge und ein Musiksystem enthalten. In der Ausstattungsvariante Monte Carlo fährt der Tscheche auf 16 Zöllern und kommt mit Sportpedalen in Edelstahloptik sowie einer Karosserieverkleidung an Frontstoßfänger, Seitenschwellern und Heckdiffusor in Schwarz. Der Dachkantenspoiler ist ebenfalls in schwarz lackiert.

Umfrage 284 Mal abgestimmt Sind Sie Kombi- oder Limousinen-Fan? Für mich kommt nur ein Kombi ins Haus. Limousinen sind die besseren Autos. mehr lesen

Fazit

Die Preisliste für den Skoda Fabia Combi startet ab sofort bei 14.840 Euro. Wer jedoch kein blaues Auto haben möchte, muss mehr Geld in die Hand nehmen.