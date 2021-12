Range Rover SV-Modelle Serenity und Intrepid V8 mit Sektflöte

Mit den vorgestellten Varianten des Range-Rover-Topmodells SV hat Jaguar Land Rover (JLR) das Oberklasse-Rad nicht neu erfunden. Dass eine betont sportliche und eine ausgesprochen luxuriöse Ausführung im Katalog stehen, kennen wir auch von anderen Herstellern. JLR tauft die Designthemen "Serenity" und "Intrepid" ("Gelassenheit" und "unerschrocken"). Sie lassen sich separat für Exterieur und Interieur buchen oder für das komplette Fahrzeug. Und jetzt raten Sie mal, welche Version hier was darstellt.

350 bis 530 PS

Richtig: Serenity ist die Luxus-Version des großen SUV. Von außen am metallüberzogenen Silber-Finish des Kühlergrills und einem abgesetzten Dach, sowie weiteren Details in Bronze zu erkennen. Den Innenraum gestalten die Briten ebenfalls zweifarbig und dekorieren diverse Oberflächen mit einem Mosaikmuster. Wer sich für die Intrepid-Konfiguration entscheidet, findet an seinem Range Rover SV dunkle Metall-Akzente außen und Karbon-Dekor innen. Bei der Lackierung haben Topmodell-Käufer exklusiven Zugriff auf die Bespoke-Farbpalette mit 14 matten und glänzenden Looks. Wer ein eigenes Farbmuster mitbringt, kann sich aber auch einen individuellen Ton anrühren lassen. Unter die SV-Haube packt Land Rover wahlweise einen 350 PS starken Mildhybrid-Diesel-Sechszylinder, den Plug-in-Hybrid-Antrieb P510e mit 510 PS oder einen V8 Twinturbo mit 530 PS.

Land Rover Wer die Signature Suite bucht, erhält einen elektrisch ausfahrbaren Clubtisch im Fond, sowie Sektflöten-Getränkehalter und einen Kühlschrank für den passenden Champagner.

Losgelöst von Gestaltung und Antrieb können alle SV-Modelle mit kurzem oder langem Radstand geordert werden. Neu ist die Option, die lange Variante als Viersitzer mit Executive-Gestühl im Fond zu bestellen. Land Rover nennt das die "Signature Suite". Dazu gehört eine eigene Mittelkonsole inklusive elektrisch ausfahrbarem Clubtisch aus Holz und Aluminium, sowie Getränkehaltern, die auf passende Sektflöten von Dartigton Crystal abgestimmt sind. Natürlich ist auch ein entsprechendes Kühlfach verbaut, das eine Champagnerflasche aufnehmen kann. Wer zwischen all dem überbordenden Luxus etwas für sein grünes Gewissen tun will, kann als Sitzbezug alternativ zum Leder auch eine neue Ultrafabric-Textil-Ausstattung verbauen lassen – egal, ob Sie "gelassen" oder "unerschrocken" unterwegs sind.

Fazit

JLR hat das neue Range Rover Topmodell mit der Zusatzbezeichnung "SV" vorgestellt. Zwei vordefinierte Designthemen bieten die Briten direkt mit an: eine besonders luxuriöse und eine eher sportliche Variante. Neu ist der Executive-Fond für den Range Rover mit langem Radstand. Hier finden dann nur zwei Passagiere im Fond Platz, haben davon dann aber eine Menge. Jede Ausführung ist wahlweise als Diesel-Mildhybrid, Plug-in-Hybrid oder V8 Twinturbo erhältlich.