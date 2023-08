Ruf ist in diesem Jahr auf der Monterey Car Week gleich mit zwei Highlights vertreten. Neben dem 800 PS starken CTR3 Evo zeigen die Pfaffenhausener ein echtes Traumauto für Puristen: den Ruf Spyder R. Dabei handelt es sich um einen komplett offenen Ableger des Porsche 911, allerdings aus der siebten Generation 991, die bis 2019 gebaut wurde.

Ruf greift dabei aber nicht auf einen gewöhnlichen Elfer zurück. Vielmehr handelt es sich bei der technischen Basis um das beste, was Fahrspaß-Fans in Zuffenhausen kaufen konnten: einen manuell geschalteten GT3 mit dem frei saugenden 4.0-Liter-Boxermotor im Heck. Porsche selbst bot das Modell ebenfalls als streng limitierten Speedster (1.948 Stück) an – mittlerweile sind diese Varianten nahezu unbezahlbar im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich zu finden.