Skoda Fabia Combi In Sachen Ausstattung nachgelegt

Damit der alte Fabia Combi neben dem neuen Fabia-Steilheckmodell in der Kundengunst weiter bestehen kann, legen die Tschechen jetzt bei der Ausstattung noch ein paar Schippen nach.

Bereits in der Basisversion Active rollt der Kleinwagen jetzt serienmäßig mit Klimaanlage und Musiksystem inklusive sechs Lautersprechern an. Zu den weiteren Serien-Features zählen unter anderem elektrische Fensterheber vorn und eine Fernbedienung für die Zentralverriegelung. Die geteilt umlegbare Rücksitzlehne ist jetzt auch beim Basismodell Bestandteil der Grundausstattung.

Wird das Häckchen bei der Ausstattungsvariante Ambition gesetzt, so wandern zusätzlich höhenverstellbare Vordersitze und eine schwarze Dachreling in und an den Kombi.

Neues Sondermodell

Wer eher so der "Best of"-Typ ist, darf sich über das neue Sondermodell "Best of" freuen. Das bringt unter anderem LED-Hauptscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, einen Fernlichtassistenten inklusive Regensensor und 16-Zoll-Leichtmetallfelgen mit. Attraktiv macht den Best of nicht nur die Ausstattung, auch beim Preis lockt das Sondermodell. Skoda verspricht gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienfahrzeug einen Preisvorteil von bis zu 4.169 Euro.

Zu haben ist der Skoda Fabia Combi nur noch mit zwei Einliter-Benzinern mit 60 und 95 PS. Der Basismotor startet ab 16.090 Euro und ist nur als Active und Ambition zu haben. Das 95-PS-Turbo-Triebwerk lässt sich als Active, Ambition und eben als Sondermodell "Best of" ordern. Hier starten die Preise ab 18.090 Euro. Bestellbar sind die aufgewerteten Fabia Combi-Modelle ab sofort.

Umfrage 14604 Mal abgestimmt Sind Sie Kombi- oder Limousinen-Fan? Für mich kommt nur ein Kombi ins Haus. Limousinen sind die besseren Autos. mehr lesen

Fazit

Der Skoda Fabia Combi der dritten Generation sieht seinem Karriereende entgegen. Zum Finale legt Skoda nochmals ein wenig Ausstattung und ein Sondermodell nach.