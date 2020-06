Skoda Octavia Scout (2020) Neuer Tscheche im Offroad-Kleid

Der Skoda Octavia kommt ab Juli 2020 im Scout-Kleid auf den Markt. Die Offroad-Version des Tschechen-Kombis feierte 2007 zum ersten Mal seine Weltpremiere. Nun rollt die dritte Generation des Scout in der vierten Generation des Octavia an. Zu seinem Offroad-Flair gehören seit jeher eine erhöhte Bodenfreiheit, Allradantrieb und schwarze Kunststoffbeplankungen an Radhäusern, Seitenschwellern und unteren Türbereichen.

Mit seinem serienmäßig verbauten Schlechtwegepaket inklusive Unterfahrschutz in Aluminium-Optik und der um 15 Millimeter erhöhten Bodenfreiheit soll er sich ein wenig besser für Fahrten abseits der befestigten Straße eignen. Dank seiner Offroad-Applikationen ist er zudem um 16 Millimeter auf 4.703 mm in der Länge angewachsen. Im Innenraum fallen die Scout-spezifischen Dekorleisten an der Instrumententafel und Thermo-Flux-Sitzbezüge sowie Scout-Logos an den Vordersitzen ins Auge. Die Pedale verfügen über ein Alu-Dekor.

10,200 Im Innenraum fallen die Dekorleisten ins Auge.

Bis zu 200 PS verfügbar

Serienmäßig sind 18 Zoll große Leichtmetallräder montiert – 19-Zöller sind optional erhältlich. Am Kofferraumvolumen hat sich im Vergleich zu seiner "Straßen"-Version nichts getan. Hier stehen 640 Liter zum Beladen bereit. Erstmals feiern im Scout Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer ihre Premiere.

Gleiches gilt für den 2,0 Liter großen Turbodieselmotor mit 200 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment. Er ist der stärkste Diesel der bisherigen Geschichte der Modellreihe. Ebenfalls zum ersten Mal ist der Scout neben dem Allradantrieb auch mit Frontantrieb erhältlich. Zur Auswahl stehen dann der 2,0 TDI mit 115 PS und der 1,5 TSI mit 150 PS jeweils mit manuellem 6-Gang-Getriebe oder die e-Tec-Version des 1,5 TSI mit 7-Gang-DSG und Mild-Hybrid. Die beiden Top-Motorisierungen 2,0 TSI mit 190 PS und 2,0 TDI mit 200 PS sowie der 2,0 TDI mit 150 PS sind immer mit Allradantrieb und 7-Gang-DSG ausgerüstet.

Fazit

Der neue Skoda Octavia Scout ist erstmals mit Frontantrieb erhältlich. Dies dürfte sich positiv auf den Anschaffungspreis auswirken und somit noch mehr Kunden ins Autohaus locken.